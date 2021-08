Ghișeul.ro, mai util ca niciodată: acum, te ajută să-ți plătești facturile, nu doar amenzile și dările la stat

Ghișeul.ro este una dintre cele mai utile platforme online din România, un efort de digitalizare care a făcut viața românilor semnificativ mai ușoară din prima zi de lansare. Acum, a devenit și mai util.

În cazul în care îți place să-ți plătești facturile pe internet și nu ai fost niciodată încântat de a te deplasa la vreun ghișeu pentru asta, acum există o soluție mai simplă. Utilizatorii Ghișeul.ro vor putea să-și plătească facturile la utilități în același loc în care își plătesc impozitul la casă sau amenda de circulație. În plus, comisionul pentru tranzacții este zero.

Furnizorii de utilități, pe Ghișeul.ro

Apa Nova este primul furnizor de utilități înrolat în platforma ghișeul.ro, conform anunțului făcut luni de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), conform Agerpres.

Începând de ieri, 30 august, cei peste 130.000 de clienţi ai Apa Nova – persoane fizice şi persoane juridice – vor putea plăti cu cardul, pe internet, facturile pentru furnizorul de utilităţi. Astfel, utilizatorii Ghişeul.ro vor putea accesa, numai după autentificare, o nouă secţiune de plăţi – „Utilităţi” – unde vor putea regăsi plăţile pentru serviciile Apa Nova.

„Ca urmare a modificărilor legislative iniţiate de ADR, Ghişeul.ro trece la nivelul următor. Utilizatorii au acum la dispoziţie plata online pentru serviciile Apa Nova. Ghişeul.ro este singura platformă de plăţi online pentru amenzi, taxe şi servicii publice care nu percepe comision. Facem apel către cetăţeni şi companii să utilizeze acest serviciu şi să nu se lase înşelaţi de site-urile care folosesc facilităţile Ghişeul.ro pentru a percepe comisioane de până la 50 de lei la fiecare plată”, a declarat Octavian Oprea, preşedintele ADR.

Dincolo de asta, Ghișeul.ro va continua să faciliteze plățile cu care ești deja obișnuit, impozite și taxe locale, amenzi, taxele pentru permisul de conducere, certificate de înmatriculare, pașapoarte. În plus, prin același site, poți face plata pentru autorizaţia de circulaţie provizorie, plata anuală de întreţinere pentru administrarea cimitirelor şi crematoriilor umane din Bucureşti, taxa de emitere a certificatului digital de transport marfă, taxa de emitere a certificatului digital de transport persoane – toate cu zero comision pentru utilizatori. Ghișeul.ro are acum 1.078.323 de utilizatori.