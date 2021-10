Vești bune pentru cei care au console: cât de mare este Call of Duty Vanguard

Call of Duty: Vanguard nu va consuma atât de mult spațiu pe hard-drive ca jocurile anterioare din serie, dar totuși ar putea fi nevoie să ștergi unele updateuri mai vechi pentru a face loc pentru toată această frenezie din cel de-al doilea război mondial.

Pentru Xbox One o să ai nevoie de 56,6 GB, iar pentru Xbox Series X/S de 61 GB. În același timp, pentru PS4 o să îți trebuiască 93,12 GB și 54,65 GB pentru descărcare, iar pentru PS5o să fie nevoie de 89,84 GB și 64,13 GB pentru descărcare.

Aceasta marchează o scădere semnificativă față de versiunea Call of Duty de anul trecut, Black Ops Cold War, care a atins 200 GB de spațiu necesar pe PS5 și 250 GB pe PC, cu numere similare pe alte platforme.

Cel mai așteptat FPS

Între timp, Modern Warfare din 2019 a fost lansat la 175 GB și a crescut cu actualizări, în timp ce Warzone a adăugat suplimentar 15 GB, 22 GB sau 80 GB, 100 GB pe cont propriu. Activision a lansat o actualizare mare în martie pentru a reduce amprenta Modern Warfare și Warzone, iar dezvoltatorii Call of Duty sunt conștienți că dimensiunile fișierelor sunt o problemă pentru mulți jucători.

„Vești bune pentru hard disk-uri de pretutindeni”, se arată pe blogul Call of Duty. „Datorită noii tehnologii de redare a texturii la cerere, dimensiunea instalării Vanguard la lansare va fi semnificativ sub cea a versiunilor anterioare de Call of Duty, între 30% și 50% mai puțin spațiu ocupat pe consola de nouă generație și computer.”

Activision nu a publicat încă detalii despre dimensiunea instalării pe PC pentru Vanguard, dar preîncărcarea pe PC începe pe 2 noiembrie.

Preîncărcarea pentru versiunile PS4 și PS5 ale jocului începe pe 28 octombrie, la 21:00 în America de Nord și de Sud, și miezul nopții, ora locală, pe 29 octombrie în alte țări. Pre-încărcarea Xbox One și Series X/S începe în același timp în general: 28 octombrie, la 21:00. Oricine a precomandat jocul în format digital îl poate preîncărca, astfel încât să fie gata să îl joace pe 5 noiembrie.