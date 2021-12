Vestea zilei, de pe piețele de petrol: acum s-a aflat situația reală din România

Conform celui mai recent raport oficial al Institutului Național de Statistică (INS), importurile de țiței au înregistrat o scădere, în ultimele luni, în țara noastră.

Mai exact, după cum indică datele puse la dispoziție de experții INS, în primele zece luni din 2021, țara noastră a importat o cantitate de țiței de peste 5,513 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 49.700 tep (0,9%) mai mică față de cea importată în perioada similară din 2020.

Ce se întâmplă, de fapt, pe piața petrolieră autohtonă

Se pare că noi avem o producție de petrol de aproximativ 2,6 milioane tep. Concret, vorbim despre o scădere cu 4,2% (112.900 tep), prin comparație cu nivelul înregistrat și raportat oficial pentru anul trecut.

De asemenea, Comisia Națională de Strategie și Prognoză tocmai a previzionat faptul că, pentru anul curent, producția de țiței este estimată pentru acest an la 3,275 milioane tep (minus 3,2% față de 2020) și în 2022 la 3,2 milioane tep (minus 2,3%). Importurile sunt preconizate la 8,425 anul acesta (plus 20,7%) și la 8,815 milioane tep în 2022 (plus 4,6%).

Referitor la prețuri, acestea s-au majorat în ultima perioadă, pe fondul speranței investitorilor din întreaga lume că varianta Omicron va avea un impact limitat asupra cererii de combustibil. Vorbim despre o creștere cu 3%.

Țițeiul Brent a crescut cu 7 cenți, sau 0,1%, până la 78,67 dolari pe baril. Țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 17 cenți, sau 0,2%, la 75,74 dolari pe baril, câștigând pentru a cincea sesiune consecutivă.

„Îngrijorările cu privire la Omicron se diminuează pe tot globul, ceea ce duce la un oarecare optimism asupra cererii… Se așteaptă că prețurile vor fi tranzacționate cu părtinire pozitivă”, a declarat Abhishek Chauhan, șeful de mărfuri la Swastika Investmart Ltd.

Trebuie punctat faptul că prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 50% în acest an, susținute de recuperarea reducerilor cererii și ofertei de către Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, cunoscuți în mod colectiv ca OPEC+.