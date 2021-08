Val de scumpiri. Cât vom plăti în plus la facturi, în următoarele luni

Vin vești proaste pentru consumatorii casnici de energie electrică. Aceia dintre ei care au trecut în piața concurențială vor suporta un cost mai ridicat al facturilor, odată ce actualul contract va expira și vor fi nevoiți să încheie altul.

În ultimele luni, pe piața internațională a energiei electrice au avut loc evenimente care au dus la scumpiri în lanț. Prețurile mai piperate se vor resimți și la consumatorul casnic final.

Facturile vor fi mai mari chiar dacă s-a trecut în piața concurențială, spun experții în energie.

Odată ce actualele contracte vor expira și vor trebui semnate altele, consumatorii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru a achita costul facturilor la energia electrică, arată cele mai recente estimări din piață.

Pentru consumatorii care sunt în serviciu universal și decid să rămână așa, prețurile vor crește abia la 1 ianuarie 2022.

Cei care au semnat contracte în piața concurențială, însă, prețul depinde de oferta pe care o va alege în momentul în care actualul contract va expira. Poți alege oferta unui alt furnizor, la încheierea actualului contract, dacă cea propusă de actualul tău furnizor nu te mai avantajează. Dar nu există garanții că vei găsi pe piață ceva mai avantajos din punct de vedere financiar, atunci când va veni termenul de reînnoire a contractului tău în baza căruia ți se furnizează acest serviciu în acest moment.

Cât ne vor costa facturile peste câteva luni

În câteva luni, multe dintre contractele încheiate în piața concurențială vor expira. Prin urmare, consumatorii fie se orientează către alt furnizor, fie aleg dintre ofertele pe care le pune la dispoziție furnizorul lor, în acest ultim caz fiind vorba despre o prelungire a contractului.

Conform unei analize economica.net, ofertele celor mai mari furnizori de pe piață s-au scumpit în ultima perioadă.

De exemplu, conform sursei citate, „Cea mai bună ofertă pe care Enel a trimis-o clienților săi era ceea ce se cheamă Enel Simplu Anual. Ea presupunea atunci un preț al energiei active de aproape 0,33 lei/kWh, și era fără abonament. Acum, această ofertă a Enel vine cu un preț al energiei active de 0,46 lei/kWh, deci cu 13 bani/kWh mai mult, bani pe care i-ați plăti în plus dacă la reînnoirea contractului, care va avea loc în ultimele luni ale acestui an, ați alege același plan tarifar. Adică 13 lei în plus la o factură lunară de 100 kWh, fără TVA, sau 15,5 lei, cu TVA”.

De asemenea, Electrica Furnizare avea, pentru ultima parte a anului trecut, cea mai bună ofertă concurențială sub forma tarifului Stabil 30. Atunci, prețul energiei active era de 0,32 lei/kWh. Acum, aceeași ofertă vine cu un preț de furnizare de 0,39 lei/kWh. Deci, la o factură de 100 kWh, dacă acesta va fi prețul din noul contract, veți plăti în plus circa 8 lei, cu TVA. Această ofertă însă este valabilă, din datele companiei, doar pentru contractele încheiate până la finalul acestei luni, deci nu putem ști care va fi prețul din ultima parte a anului, când vă expiră vechiul contract”.

Totodată, „CEZ avea, în ultima parte a anului trecut, cel mai bun preț în oferta CEZ Eficient, care presupunea un preț al energiei active de 0,276 lei/kWh, la care se adaugă abonamentul de 0,32 lei/zi. Acum, în aceeași ofertă, prețul este de 0,31 lei/kWh, iar abonamentul zilnic este de 0,38 lei. La fel, acest plan tarifar este valabil pentru contracte încheiate până la finalul lunii septembrie, deci nu putem ști nivelurile pentru finalul anului, când vă expiră contractul. Deci, la o factură de 100 kWh, ați avea de plătit în plus circa 6 lei, cu tot cu TVA”.