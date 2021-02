Următorul serial Star Wars, confirmat: se lansează mai repede decât ai crede

Star Wars The Bad Batch este numele următorului serial a cărui acțiune se desfășoară în universul fantastic imaginat de George Lucas.

Disney profită la maxim de francizele populare pe care le are în portofoliu. Din acest motiv, lansează serial după serial din universul Marvel, Star Wars și Pixar. Următorul pe listă este The Bad Batch care se va lansa odată cu aniversarea zilei internaționale Star Wars. Dacă evenimentul îți este necunoscut, este vorba de 4 mai sau May 4th, o referință la asocierea de cuvinte ”May the force be with you” (Forța fie cu tine).

După ce primul episod din Star Wars: The Bad Batch se va lansa exclusiv pe 4 mai prin intermediul serviciului de streaming Disney+, al doilea episod va veni după doar trei zile, urmând ca episoadele ulterioare să fie publicate online în fiecare zi de vineri. Momentan, nu este foarte clar despre câte episoade este vorba în primul sezon sau dacă va fi vorba de mai multe sezoane, deși este improbabil ca povestea să fie încheiată în 2021.

Sentimentul este însă că discutăm de o continuare pentru serialul de animație Star Wars: The Clone Wars, de aici și stilul vizual din posterul pentru The Bad Batch. Ar fi fost ideal să avem parte și de un trailer ca să știm mai multe despre noul show, dar probabil că mai avem de așteptat aproximativ o lună, pentru ca acest lucru să se întâmple.

Dincolo de detaliile de fundal însă, The Bad Batch va spune povestea unui grup de clone de elită cu numele menționat mai sus care au apărut inițial în Star Wars: The Clone Wars. Fiecare dintre clone are ”un singur talent excepțional care o transformă într-un soldat extraordinar de eficient și parte dintr-o echipă formidabilă”, se arată în comunicatul Disney pe marginea subiectului.