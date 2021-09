Untold face istorie în 2021: cum a ajuns Gheorghe Zamfir pe scena celui mai așteptat festival

Untold este cel mai așteptat festival al anului, mai ales după o perioadă în care ne-a lipsit.

Cel mai bun naist al lumii, maestrul Gheorghe Zamfir, urcă în premieră pe scena principală Untold, pentru un moment unic. Astfel, vineri seară, pe 10 septembrie, de la 22:30, fanii festivalului vor asculta magia muzicii creată de unul dintre cei mai impresionanți artiști internaționali, scrie Hotnews.

Untold are o premieră: maestrul Gheorghe Zamfir pe scena principală

Gheorghe Zamfir are în palmares compoziții recompensate cu o sută de discuri de aur și de platină, premii și distincții obținute la nivel mondial. O legendă a muzicii, cu peste 185 de albume compuse, vândute în 120 de milioane de exemplare. Este primul artist român care a câștigat două discuri de aur în SUA și care a cântat în timpul mesei private a unui Papă (Ioan Paul al II-lea, în 1988).

A fost intitulat “Regele Naiului” și a colaborat cu muzicieni de top: Andrea Bocelli, Ennio Morricone, André Rieu, Richard Clayderman și mulți alții. De asemenea, a compus temele din coloanele sonore ale filmelor ,,Once Upon A Time in America” și „The Tall Blonde Man with One Black Shoe”, Tarantino folosind interpretarea piesei „Lonely Shepherd” în coloana sonoră a peliculei „Kill Bill”.

De asemenea, festivalul Untold este implicat într-un proiect de suflet al artistului. Una dintre cele mai mari dorințe ale maestrului este aceea de a pune bazele primei Academii Internaționale de Nai Gheorghe Zamfir. Untold promovează acest proiect.

Fanii pot cumpăra cărămizi virtuale din viitoarea clădire a Academiei Internaționale de Nai Gheorghe Zamfir de pe platforma clapart.com. Cei care le vor achiziționa își vor vedea numele în calitate de fondatori ,,plutind” în zona Amfiteatrului Academiei cu ajutorul tehnologiei AR (Realitate Augmentată).

Mai mult, Gheorghe Zamfir intră și în zona NFT. După festivalul UNTOLD, va fi lansată o colecție de NFT-uri (Non Fungible Tokes) rezultată din momentele memorabile create de Gheorghe Zamfir.