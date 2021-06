Cea mai bună veste pentru amatorii de Untold și Neversea: cum intri gratuit la festival

Una dintre tradițiile asociate Neversea și Untold ține de o serie stufoasă de bilete gratuite asociate unor privilegiați. Ele nu vor lipsi nici în acest an, iar detaliile pentru a le primi le găsești mai jos.

Încă de acum 7 ani, organizatorii Untold și Neversea au început o campanie intitulată Bac de 10. Aceasta face referire la faptul că, în cazul în care ai luat nota 10 la examenul de bacalaureat, poți intra gratuit la unul sau ambele festivaluri de muzică din România. 2021 nu va fi o excepție de la regulă.

Mai mult decât atât, toți tinerii care promovează examenul de Bacalaureat, inclusiv la sesiunea de toamnă din acest an, vor primi câte un voucher valoric care va putea fi folosit la achiziționarea abonamentelor pentru edițiile UNTOLD și NEVERSEA din 2021, după cum urmează:

La UNTOLD un voucher valoric de 10 euro

La Neversea un voucher valoric de 20 de euro

,,După vestea foarte bună că în acest an vom organiza festivalul UNTOLD, astăzi vine și vestea bună că lansăm această campanie care are deja o tradiție și care ambiționează în fiecare an sute de mii de tineri într-un moment foarte important din viețile lor.”, a declarat Edy Chereji, director de comunicare Untold și Neversea.

Merită reținut că această campanie nu este organizată neapărat de Untold și Neversea, ci de Kaufland România. Tocmai din acest motiv, pe lângă acces gratuit la ambele festivaluri, toți absolvenții se vor bucura de un voucher de 500 de lei din partea Kaufland, valabil în toate supermarketurile companiei de pe teritoriul României.

În cazul în care te numeri printre absolvenții de liceu care au făcut performanță la examenul maturității, trebuie să accesezi unul din două linkuri: http://untold.com/bacde10 sau http://neversea.com/bacde10 . Aici vei completa formularul care te va înscrie în campanie. Având în vedere că în 2020 nu s-au desfășurat astfel de festivaluri pe teritoriul României, vei avea acces gratuit la Untold sau Neversea și dacă ai luat 10 la sesiunea de bacalaureat de anul trecut.