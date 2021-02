Un fost electrician câștigă unul dintre cele mai mari salarii la stat din România: ce funcție ocupă

În imaginea de mai sus îl poți vedea pe Octavian Schen alături de ambasadorul Marii Britanii la București. Deși și-a ascuns în mod oficial veniturile, Schen câștigă aproximativ 6000 de euro pe lună, din poziția sa de bugetar.

Pentru că lucrează la stat, Octavian Schen ar fi trebuit să depună o declarație de avere publică în fiecare an. În documentul respectiv s-ar fi văzut și salariul său. În ultimii doi ani, însă, din poziția de director general al Monetăriei Statului, conform datelor obținute de NewsWeek, a decis să încalce legea și să nu-și mai facă publice încasările ostentative. Schen și-a început cariera la această instituție din subordinea Băncii Naționale în 1998. Era electrician atunci în secția mecano-energetic. A rămas electrician pentru aproximativ 5 ani.

Între timp, Octavian Schen a devenit șeful instituției în care a activa din 1998. În trecutul său istoric, a absolvit Grupul Școlar Industrial Energetic București, după care a obținut o licență de la ASE, tot în Capitală. Imediat după, a intrat la departamentul de contabilitate și, ulterior, resurse umane. Din 2010 este directorul general al Monetăriei Statului și, probabil, de aici va ieși și la pensie.

Octavian Schen câștigă atât de mulți bani încât, în 2010, în declarația obligatorie de avere, și-a trecut salariul doar pentru a-l ascunde ulterior cu un market, un gest ilegal. Salariul său ar trebui să fie public, pentru că este bugetar în funcție de conducere.

Momentul în care am aflat cât de ”rușinos” este salariul lui Schen a fost în 2017. În acel an s-a bucurat din salariu de 291.812 lei sau aproximativ 5300 de euro pe lună, într-o perioadă în care un euro era 4,55 lei. Având în vedere că salariile bugetariilor s-au indexat în ultimii ani cel puțin cu inflația, conform estimărilor NewsWeek, salariul său ar trebui să de peste 6000 de euro lunar în 2021. Pentru comparație, guvernatorul Băncii Naționale Mugur Isărescu avea în urmă cu aproximativ un an un salariu de 74.798 lei sau 15.000 de euro pe lună.