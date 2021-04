Uber anunță finalul pandemiei de coronavirus: martie, cea mai bună lună din istoria companiei

Din momentul în care te simți din nou confortabil să călătorești cu servicii precum Uber, este clar că frica de pandemie a dispărut, iar profitabilitatea serviciilor de ride sharing este din nou pe val.

Numărul călătoriilor înregistrate la nivel global de către șoferii de Uber se apropie de nivelul dinaintea pandemiei. Cel puțin, aceasta a fost situația înregistrată în luna martie a acestui an. În contextul în care vaccinurile au devenit un pic mai accesibile, era doar o chestiune de timp până când disponibilitatea lor globală să faciliteze revenirea la o pseudo-normalitate.

Conform unui raport publicat de Wall Street Journal, profitabilitatea serviciilor de ride sharing de la Uber a fost luna trecută cea mai mare din martie 2020 și până în prezent. Ca referință, a treia lună a anului trecut este considerată în general momentul începerii pandemiei globale de coronavirus.

Dincolo de numărul efectiv de curse comandate în martie, compania s-a bucurat de cele mai multe încasări într-o singură lună din întreaga istorie a Uber. A ajutat și faptul că Uber Eats a fost o idee foarte bună, implementată rapid în diverse colțuri ale mapamondului.

Conform datelor furnizate de oficialii companiei americane, divizia de livrări mâncare nu are suficienți curieri pentru a face față comenzilor. În contextul în care foarte mulți dintre noi am devenit dependenți de livrări în ultimul an, această realitate nu este o surpriză. Indiferent dacă folosești Tazz by eMag, Glovo sau Bolt Food, aceste platforme au devenit o parte importantă din viața ta.

Ca un detaliu interesant, acest comunicat din partea Uber vine într-o perioadă neobișnuită pentru companie. Rezultatele financiare pe ultimul trimestru fiscal vor fi anunțate abia la începutul lunii mai, deci este greu de estimat dacă vestea de azi se va reflecta într-o creștere a prețului acțiunilor. Cel mai probabil, scopul Uber a fost de a aduce înapoi pe străzi șoferii care au renunțat la platformă în lunile de pandemie din cauza lipsei de activiate.