Twitter ”fură” o pagină de la Facebook: va schimba complet modul în care folosești platforma

Internetul nu este doar despre da și nu, îți place sau nu îți place. Din acest motiv, Facebook a introdus o varietate de reacții la postări, iar acel model se pare că va fi implementat și de către oficialii Twitter.

Pentru a-și mulțumi utilizatorii și a se adapta la pretențiile din ce în ce mai sporite ale lor, Twitter lucrează la introducerea unui număr suplimentar de reacții, atât la postările uzuale de pe platformă, cât și în fereastra de chat privat.

Experimentul nu este momentan disponibil pentru un număr masiv de utilizatori, dar Jane Manchun Wong a postat pe Twitter cum vor arăta noile reacții. Ca referință, tot ea a avut dreptate în trecut când a venit vorba și de alte actualizări experimentale care, între timp, s-au reflectat în opțiuni permanente, disponibile pentru toți utilizatorii. Ea a atras atenția asupra adoptării unui abonament de trei dolari pe lună de către Twitter pentru funcționalități suplimentare înglobate în denumirea de Twitter Blue.

Printre posibilele reacții pe care le vom vedea pe Twitter în viitor se numără Hmm și Haha. Există și Cheer sau Sad, dar momentan par să folosească aceeași icoană de inimă. Funcția se află în teste de câteva săptămâni, o practică uzuală pentru orice schimbare semnificativă adusă platformei, mai ales una care vizează modificarea modului în care toți utilizatorii interacționează cu conținutul de pe rețeaua socială.

Problema majoră cu astfel de actualizări este că, dacă nu sunt implementate cu grijă, monitorizându-se atent feedback-ul utilizatorilor, fiecare reacție nouă poate să fie asociată cu o altă conotație, să ducă la hărțuire și bullying. Să sperăm totuși că nu este cazul aici.

Twitter is working on Tweet Reactions view:

“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021