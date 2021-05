Schimbarea Facebook care încearcă să rezolve problema dezinformării, copiată de la Twitter

Propagarea știrilor false pe Facebook este cauzată parțial de către oamenii care partajează postări cu articole fără măcar să dea click pe ele pentru a le citi. Gigantul lui Mark Zuckerberg speră să remedieze acest lucru printr-o notificare suplimentară.

La fel ca Twitter, Facebook face eforturi mai mult sau mai puțin importante cu scopul de a remedia problema știrilor false care se răspândesc cu o viteză amețitoare pe cea mai mare rețea de socializare. În acest scop, printr-o actualizare recentă, Zuckerberg a introdus o notificare pe care utilizatorii de Twitter s-ar putea să o cunoască foarte bine. Este vorba de un mesaj, o notificare, pe care o văd cei care încearcă să partajeze un articol, știre sau editorial, fără să-l fi deschis în prealabil.

”Ești pe cale să partajezi un articol fără să-l fi deschis. Partajarea de articole fără să le fi citit ar putea însemna că lipsesc informații cheie.”, acesta este mesajul pe care îl vor vedea utilizatorii de Facebook. Textul cu pricina va fi însoțit de două opțiuni. Vei putea alege să deschizi articolul (Open Article) sau să-l partajezi în continuare fără să-l fi citit în prealabil. Cu alte cuvinte, compania americană nu-ți va pune nicio restricție semnificativă față de ceea ce făceai de obicei, dar speră să te facă să te gândești un pic înainte.

Deoarece o funcție identică a fost introdusă de Twitter în luna septembrie a anului trecut, după mai multe luni de teste, oficialii platformei de micro-blogging sunt convinși că funcționează. Un procent semnificativ dintre cei care au întâmpinat respectiva notificare, au optat pe Twitter să deschidă articolul. Uneori, informațiile din articol au convins oamenii că nici măcar nu merită partajat.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021