Trucuri Microsoft Word: cum folosești formule în tabele din Word, de parcă ai fi în Excel

Timp de foarte mulți ani, cea mai mare diferență dintre Word și Excel consta în posibilitatea de a utiliza formule în aplicația de calcul tabelar din Microsoft Office. Acum, lucrurile s-au mai schimbat, iar formulele au ajuns în Word.

Nu știu de când au fost integrate formulele în Word, dar cu siguranță nu au fost prezente acolo dintotdeauna. Tocmai din acest motiv, dacă nu ai una dintre ultimele versiuni de Office, 2019 sau 365, este foarte probabil ca tutorialul de mai jos să nu se aplice în cazul tău. Una peste alta însă, acestă opțiune există cu siguranță atât pe Windows, cât și pe Mac, deci ar fi păcat să nu profiți de ea.

Cum folosești formule într-un tabel din Microsoft Word

Ca să introduci un tabel într-un document din Word, accesezi meniul Insert, optezi pentru Table și alegi una dintre opțiunile disponibile. În doar câteva momente, tabelul va apărea pe ecran la poziția cursorului. Dacă vrei să știi mai multe detalii despre mecanismele respective, am creat un tutorial pe acest subiect aici – Cum introduci un tabel în Microsoft Word și îl personalizezi.

Cu tabelul afișat pe ecran, introduci datele cu care urmează să lucrezi, valorile pe care le vei avea la baza calculelor. Când ai terminat acel proces, faci click pe butonul Layout din partea de sus a ecranului, primul de lângă Table Design. În Office pentru Windows apasă pe ”Fx Formula” în dreapta sus. Pe Mac este vorba doar de Fx, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos.

Imediat, în noua fereastră, îți va fi recomandă o formulă, în funcție de informațiile din preajmă. De cele mai multe ori, este vorba de o sumă. Dacă nu te ajută recomandare, poți tasta formula de care ai nevoie, începând cu ”=” fără ghilimele. Singurul detaliu pe care trebuie să-l ai în vedere este însă că în locul referințelor din Excel, precum A3 sau B7 trebuie să folosești LEFT, ABOVE, BELLOW, RIGHT sau o combinație dintre acestea.

Eu am vrut să calculez un impozit de 16% pentru salariile din dreapta, așa că, în fiecare celulă din coloana ”Impozit 16%” am introdus formula =PRODUCT(LEFT,0,16) . Practic, am calculat un produs între valoarea din stânga – LEFT și 0,16. Dacă ești în pană de idei, optează pentru Paste function în stânga jos și vei vedea o serie de recomandări de formule.