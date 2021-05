Transformă-ți vechiul Mac într-un iMac de ultimă generație cu screen saverul exclusiv ”Hello”: cum îl activezi

Cel mai nou iMac include un screen saver exclusiv intitulat simplu Hello. Acesta a fost prezent în toate clipurile de prezentare la noul iMac cu procesor M1. Din fericire, dacă utilizezi un sistem Apple cu Big Sur, îl poți activa și tu.

Cei de la Apple au ales cel mai ciudat mod pentru a face diferența vizuală între Mac-uri de generații diferite prin prisma software-ului. Dacă ai un iMac de ultimă generație, acesta vine la pachet cu un screen saver animat cu mesajul Hello afișat în mai multe limbi străine. Pe orice alt iMac care nu este lansat în 2021, acel screen saver nu este disponibil nativ, ci trebuie instalat.

Din fericire, nu trebuie să te chinui prea mult, iar screen saver-ul este deja prezent în sistemul de operare Big Sur, chiar dacă nu îl vezi în setările sistemului, pentru a-l activa din câteva clickuri. În 3-4 minute, îți poți însă transforma vechiul Mac într-un iMac de ultimă generație, cel puțin prism screen saver-ului.

Începi prin a deschide o fereastră de Finder din stânga jos. Din meniul Go din stânga sus optezi pentru Go to Folder și, în noua fereastră, tastezi următoarea cale – ”/System/Library/Screen Savers/” fără ghilimele. Confirmi cu Enter sau click pe Go. Ar trebui să vezi imediat pe ecran un fișier intitulat Hello.saver. Copiază pe Desktop sau în Downloads.

Pentru ca sistemul de operare să vadă acel screen saver ca fiind complet nou, fă click dreapta pe el și optează pentru rename. Redenumește Hello.saver în HelloCopy.saver sau orice altceva îți vine în minte și fă dublu click pe respectivul fișier. După câteva momente, ar trebui să te confrunți cu un buton albastru marcat Instal. Introdu parola sistemului și confirmă cu OK.

În secunda următoare, ar trebui să vezi Hello printre screen saver-urile disponibile în System Preferences la secțiunea Desktop & Screen Saver. Odată selectat, noul screen saver intră în vigoare. Opțional, te poți juca cu câțiva dintre parametrii de funcționare ai screen saver-ului cu click pe Screen Saver Options. Ține doar de tine dacă te încântă sau nu această animație desprinsă de pe Mac-urile din anii `80.