Trailerul pentru „Clifford The Big Red Dog” e aici: Jack Whitehall se împrietenește cu cel mai mare „cățeluș” din lume

Paramount Pictures a anunțat data de lansare a filmului Clifford The Big Red Dog pe 10 noiembrie.

Fanii pot avea o idee despre experiența încântătoare a întâlnirii cu Clifford, în noul trailer pentru comedia „Clifford The Big Red Dog”.

Acțiunea are loc în orașul New York, unde tânăra Emily Elizabeth (Darby Camp din “Big Little Lies”) locuiește cu mama ei într-un apartament mic. Rutina vieții ei de zi cu zi și sentimentele crescânde de izolare sunt întrerupte de o întâlnire întâmplătoare cu un bărbat ciudat pe nume Bridwell (interpretat de legendarul John Cleese), care o prezintă unui mic cățeluș roșu care o fascinează.

Clifford The Big Red Dog este o comedie pentru toate vârstele

Răspunsul său la întrebarea cât de mare ar putea deveni câinele – „Depinde cât de mult îl iubești” – începe să prindă contur atunci când Emily se trezește cu noul ei cel mai bun prieten aproape de dimensiunea camerei sale.

În afară de un cadru actualizat și efecte speciale, cea mai nouă adaptare a lui Clifford The Big Red Dog oferă un element nou: Jack Whitehall, care recent a făcut furori în Jungle Cruise, în rolul Unchiului Casey.

În timp ce trailerul este plin de efecte CGI, adaptarea filmului este, de asemenea, foarte plină de realism.

Într-un eveniment recent care a promovat lansarea trailerului, Camp și Whitehall au împărtășit aspectele care i-au încântat să facă parte din distribuția filmului. Tânăra actriță a crescut cu o romanele și seriile de animație Big Red Dog și a explicat că „întotdeauna a fost atrasă de ideea de a juca acest rol, pentru că este o fată tânără și iubitoare”, potrivit Screenrant.com.

De asemenea, Whitehall este cunoscut pentru umorul său și a recunoscut că nici nu s-a gândit să refuze acest rol.

Comedia mult așteptată va fi lansată simultan în cinematografe și difuzat pe Paramount + pe 10 noiembrie 2021, în Statele Unite.