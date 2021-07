Toți utilizatorii de WhatsApp trebuie să știe: avertismentul autorităților, cum rămâi fără cont

WhatsApp continuă să fie una dintre cele mai populare platforme de mesagerie. Din acest motiv, nu de puține ori, a devenit ținta hackerilor.

Tot mai multe autorități încearcă să atragă atenția asupra problemelor la care se expun utilizatorii de WhatsApp. De această dată, mesajul important vine de la poliția britanică din regiunea Southwark și detaliază o serie de trucuri și inginerii sociale la care apelează hackerii pentru a te lăsa fără contul de WhatsApp.

Problema este una foarte gravă, deoarece, după ce ai pierdut controlul asupra contului, riști ca acesta să fie folosit pentru a păcăli alte persoane, sub numele tău.

Pentru că nu ar fi putut să o facă altfel, autoritățile britanice au anunțat printr-o postare pe Twitter cum poți să rămâi fără WhatsApp. Ideea de bază este simplă. Ca cineva să-ți fure contul ar nevoie de ”colaborarea” ta. Pentru activarea contului tău pe un alt dispozitiv, tu vei primi un cod de șase cifre.

Niciodată nu partaja vreun cod primit pe telefon cu nimeni, nici măcar dacă este ”mama” sau ”cel mai bun prieten”. Am pus acele cuvinte în ghilimele pentru că, de fapt, în spatele lor s-ar putea afla o persoană malițioasă, un om rău intenționat. Deși crezi că vorbești cu mama, deoarece contul de WhatsApp i-a fost spart, sunt șanse mari ca altcineva să-ți ceară codul respectiv.

În final, fiecare cont online al tău este vulnerabil la atacuri și nimeni nu te poate proteja mai bine decât tine, nici măcar un antivirus.

We have seen a surge in WhatsApp accounts being hacked, if you are sent a text from WhatsApp with a code on it, don’t share the code with ANYONE no matter who’s asking, or the reason why.

Learn more at https://t.co/vDiyRfWypU#cyberprotect your account by following these tips; pic.twitter.com/9IOTxfRMYc

— Southwark Police | Central South BCU (@MPSSouthwark) June 28, 2021