Toți românii care stau la bloc trebuie să afle: se întâmplă cu impozitele și vine de la Bruxelles

Vin noi vești și modificări legislative pentru românii care stau la bloc. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aduce noi reguli în materie de impozite.

Concret, printre observațiile aduse Comisiei Europene asupra Planului nostru de Redresare și Reziliență, se numără și o sugestie legată de necesitatea redefinirii impozitelor pe proprietate.

Unii avocați specializați în domeniu sunt de părere că noile reguli nu vizează doar locuințele, ci și mijloacele de transport și că se va face diferența între clasele de impozitare pentru persoanele fizice și cele pentru persoanele juridice. Comisia solicită, astfel, realizarea unui arbitraj între cele două sisteme fiscale de impozitare a proprietăţilor: pe persoane fizice și persoane juridice.

Unii specialiști susțin, totuși, că nu ar fi vorba despre o majorare de cost, dar până când nu se vor aplica noile norme, nu putem fi siguri.

Îți amintesc faptul că, tot prin PNRR, Guvernul și-a asumat să pună în vigoare, până cel târziu în ultimul trimestru din 2023, un cadru legislativ de decarbonizare a sectorului de încălzire și răcire. Concret, va trebui să renunțăm să mai folosim lemnul ca sursă de combustibil.

„Reforma va: i) clarifica cadrul de responsabilități între autoritățile centrale și locale pentru administrarea sectorului de încălzire și răcire și va extinde aplicarea Legii guvernanței corporative la operatorii de termoficare centralizată; ii) include o revizuire a legislației de asigurare a sustenabilității și trasabilității biomasei, pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și a pădurilor; iii) diversifica mixul energetic în încălzire și răcire prin renunțarea la biomasa forestieră (diversify the energy mix in heating and cooling away from forest biomass – în original, n.r.); crește rolul prosumatorilor în producția de energie regenerabilă, inclusiv prin compensare cantitativă”, prevede PNRR.