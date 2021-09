Topul județelor unde se dau cele mai mari salarii: dacă te angajezi aici, curg banii pe tine

Nivelul salarial nu este omogen la nivelul întregii țări. Există județe unde angajații sunt mai bine plătiți pentru aceeași muncă și aceleași responsabilități. De exemplu, cele mai mari salarii le primesc angajații din București, dar foarte bine sunt plătiți și cei din Ilfov și Iași.

În perioada 15 august – 15 septembrie, candidații înscriși pe platforma de recrutare BestJobs au realizat 484.000 de aplicări la joburi, iar cele mai multe dintre ele au fost înregistrate în București, Ilfov, Cluj, Timiș și Iași, acestea fiind și județele care oferă cele mai atractive salarii pentru viitorii angajați.

Conform acestui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs, Bucureștiul domină clasamentul regiunilor care plătesc angajații cel mai bine din România.

Cât se câștigă, de fapt, în funcție de județ

Bucureștiul are salarii cuprinse între 957 și 1387 de euro net, pentru poziții în domenii precum IT, Medicină, Vânzări, Management, Construcții/Instalații. La o diferență foarte mică este Clujul, care oferă salarii între 879 și 1269 de euro net, pentru poziții similare. În județul Timiș, domeniile cu cele mai atractive oferte sunt IT, Medicină, Inginerie și Producție, Marketing, Agricultură/Zootehnie, iar salariile lunare nete sunt foarte apropiate de nivelul celor din Cluj, mai exact, între 851 și 1.155 de euro net.

Următoarele județe care completează topul cu cele mai mari salarii oferite de angajatori sunt Ilfov și Iași, la niveluri foarte apropiate. În aceste 2 județe, domeniile cu cele mai atractive oferte salariale medii sunt IT, Medicină, Specialiști-Tehnicieni, Marketing, Construcții/Instalații, iar intervalul salarial este între 742 și 1.075 de euro net în Ilfov și între 740 și 1.063 de euro în Iași.

Îți amintesc faptul că, de la 1 ianuarie 2022, Guvernul ar putea majora cuantumul salariului minim pe economie.

După cum a declarat ministrul Muncii, acesta se gândește la o majorare a salariului minim pe economie cuprinsă între 8 și 12 puncte procentuale.

„Aş vrea să ştiţi că s-au făcut până acum solicitări de majorare între 8 şi 12%. Pe mine mă interesează, ca ministrul al Muncii, ca majorarea să fie consistentă şi simţită”, a mai spus Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă.