Salariu minim în România, de la 1 ianuarie 2021: speculațiile din piață, îngrijorătoare

România, la fel ca multe alte țări grav afectate de pandemie, încearcă să-și chibzuiască măririle salariale. Din acest motiv, mai ales în ceea ce privește salariul minim pe economie, îngrijorările din piață nu sunt mici.

Dumitru Costin este liderul Blocului Național Sindical din România și, în opinia sa, intenția noului Guvern este de a îngheța salariul minim pe economie la valoarea din 2020. Mai multe declarații pe marginea acestui subiect au fost făcute duminică, într-o conferință online. Oficialul a afirmat, de asemenea, că a fost propusă o creștere a salariului minim la 2400 de lei brut de la 1 ianuarie 2021, dar este improbabil să se materializeze.

“Vă reamintesc că am avut o ședință de CNT, vă reamintesc că Ministerul Muncii a făcut de vreo două luni și jumătate un grup tehnic de lucru la Ministerul Muncii cu mecanismul salariului minim. La CNT-ul ăla noi ne-am comunicat punctul de vedere, toată partea sindicală, 2400 de lei brut de la 1 ianuarie, partea patronală a fost împărțită în trei – zona IMM-urilor a propus o creștere de la 1 ianuarie la 2300 de lei, celelalte organizații patronale au oscilat și au spus că propun un moratoriu între trei și șase luni de zile, lăsăm să vedem ce se mai întâmplă și discutăm peste trei luni sau șase luni. Guvernul nu a precizat nimic în acest sens”, a transmis liderul BNS, citat de News.ro.

În ceea ce privește înghețarea salariului minim, informațiile pe care le deține pe acest subiect se pare că vin din interiorul Guvernului. “Luni, săptămâna asta trebuia să avem un Consiliu Național Tripartit pentru Dialog Social, care nu a mai avut loc, am primit o comunicare scrisă, ni s-a spus că primul ministru, domnul Ciucă, are un program foarte încărcat și nu își mai permite să participe la acest CNT. Din informațiile de care noi dispunem la această oră se pare că cel care e nominalizat să formeze Guvernul, viitorul prim-ministru nominalizat, domnul Cîțu, dorește să își asume decizia politică și pe sub uși, prin crăpăturile de uși am aflat că intenția este de a îngheța salariul minim pe economie la valoarea din 2020”, a relatat Dumitru Costin.

Vizavi de formula de calcul pentru suma propusă de la 1 ianuarie, aceasta are în vedere recomandările oficiale, pleacă de la productivitate și inflație. Foarte mulți angajatori au însă altă părere acum.

“În perioadele bune discutăm și de productivitate. Zic angajatorii, doar inflație, discutăm și despre productivitate, că nu avem creștere de productivitate. Trebuie să vă reamintesc că formula de calcul care a determinat salariul minim din 2020, care a fost propusă de același guvern, cu același sprijin politic, lua în calcul atât inflația, cât și creșterea de productivitate. Confederațiile sindicale au lucrat exact pe aceeași formulă de calcul, în care am luat și inflația și productivitatea. Acum unul din partenerii sociali, patronatele, zic să discutăm doar de inflație, dă-o încolo de productivitate, nu mai discutăm de ea. Hai să discutăm și de productivitatea muncii, ne place să o mestecăm doar când ne convine nouă? Noi am lucrat cu materialul clientului, adică cu formula guvernamantală, cu aia am determinat salariul minim, pe cifre și date care ne sunt confirmate în scris cei de la Statistică”, a mai transmis Dumitru Costin.