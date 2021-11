Top 10 Netflix, cele mai urmărite producții din toate timpurile: Red Notice, aproape primul

„Red Notice” se află în topul preferințelor utilizatorilor de Netflix, în acest moment. Pelicula îi are în rolurile principale pe Ryan Reynolds și pe Dwayne „The Rock” Johnson.

„Red Notice” a reușit, încă din primele sale zece zile pe Netflix, să bată recorduri greu de egalat. Filmul în care îi putem vedea pe Dwayne „The Rock” Johnson, Ryan Reynolds și Gal Gadot a acumulat peste 277,9 milioane de ore de vizionare, în noiembrie. Se preconizează că această cifră ar putea să se schimbe, pe viitor, astfel încât să devină cel mai vizualizat film al tuturor timpurilor, pe Netflix.

Așadar, urmând aceasta teorie, „Red Notice” are toate șansele să depășească campionul absolut al tuturor timpurilor, în materie de vizualizări Netflix, „Bird Box”, cu Sandra Bullock în rolul principal. „Bird Box” a strâns, până în acest moment, 282 de milioane de ore de vizionare.

La mare distanță de „Red Notice” se află „The Princess Switch 3: Romancing the Star”, cu aproape 30 de milioane de ore vizionate, anunță Deadline.com.

Cât despre producțiile internaționale, primul loc este ocupat de comedia romantică braziliană „Just Short of Perfec”, regizată de Ale McHaddo. Filmul spune povestea unui avocat divorțat care se îndrăgostește de un medic cardiolog extrem de carismatic. În mare parte, cu toate că vorbim despre o producție braziliană, filmul amintește de comediile clasice americane, atât de îndrăgite de publicul nișă, adăugând acestei rețete un pic din „pasiunea” braziliană.

Prin promovarea producțiilor internaționale, Netflix a reușit să facă ce n-a putut nimeni până acum: să pună semnul egal între filmele în care se vorbește limba engleză și între cele în care se vorbesc alte limbi ale globului.

Top 10 Netflix (15-21 noiembrie)

Producții în limba engleză:

Red Notice

The Princess Switch 3: Romancing the Star

Love Hard

Central Intelligence

The Harder They Fall

The Croods

Army of Thieves

Trolls

6 Underground

Goosebumps 2: Haunted Halloween

Producții internaționale:

Just Short of Perfect

7 Prisoners

Yara

Prayers for the Stolen

Dhamaka

Love Me Instead

The Claus Family

Earwig and the Witch

The Forgotten Battle

Meenakshi Sundareshwar