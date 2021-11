Top 10 filme și seriale pe Netflix, în noiembrie: aventuri palpitante și povești ce fac ocolul pământului

Luna noiembrie vine nu doar cu ceaiuri calde și șosete flaușate, ci și cu numeroase lansări de producții ce aduc în prim plan aventuri palpitante, ritmuri alerte și povești ce fac ocolul pământului. Iată ce poți vedea pe Netflix în luna ce tocmai a început.

Astfel, iată un top 10 sugestii de filme și seriale pe care ți le recomand pentru luna noiembrie, pe Netflix. Mai rămâne doar să apeși butonul de play!

Așadar, poți începe cu Narcos: Mexico: Sezonul 3, unde întâlnim o nouă generație de lideri de cartel care luptă pentru putere, jurnaliștii care vânează adevărul, iar agenții guvernamentali care acționează la limita dintre dreptate și corupție.

Arcane este un serial animat bazat pe universul din spatele jocului League of Legends, ce explorează o lume complexă, cu povești pline de suspans. Tensiunile dintre cele două orașe ating cote maxime în timp ce noile invenții alimentează o posibilă revoluție. În Piltover, Hextech democratizează magia, în Zaun, un medicament transformă oamenii în monștri. Arcane îi aduce la viață pe unii dintre cei mai cunoscuți campioni din League of Legends. Bazat pe universul din spatele jocului League of Legends, acest serial animat explorează o lume complexă, cu decizii care țin de morală, animație uluitoare și povești pline de suspans.

Filme și seriale pe Netflix, în noiembrie

Red Notice, o aventură amețitoare care poartă cei mai căutați hoți de artă, dar și cel mai bun expert în profilare al FBI, în jurul lumii, cu Ryan Reynolds, Dwayne Johnson și Gal Gadot în rolurile principale. Interpolul emite o notificare roșie (un mandat pentru localizarea și arestarea celor mai căutați infractori din lume), iar cel mai bun expert în profilare de la FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), trece la treabă.

Confesiuni romantice, tirade furioase și zvonuri răutăcioase fac prăpăd, iar viermi și zburători își croiesc drumul către inimile găștii de la școala Bridgeton, în sezonul cu numărul cinci din Big Mouth.

Un serial nou, Glória prezintă spionajul, minciunile și secretele care domină atmosfera în Glória do Ribatejo, în 1968, când un inginer de la Radio Europa Liberă complotează în Portugalia Războiului Rece.

Altă serie nouă are debutul în noiembrie pe Netflix. The Club prezintă Istanbulul anului 1955, unde o mamă și o fiică se reîntâlnesc după o despărțire de 17 ani. Serialul este bazat pe o poveste adevărată.

De asemenea, avem sezon nou și din Gentefied. Sezonul al doilea prezintă familia Morales care face totul ca să împiedice deportarea bătrânului. Ana, Chris și Erik înfruntă noi provocări în viețile lor romantice și profesionale.

Așteptai un sezon nou din celebrul serial Riverdale? Cel de-al șaselea sezon vine în noiembrie, cu episoade săptămânale. Această dramă întunecată cu adolescenți revine să te surprindă.

Din 1 noiembrie, la fix pentru perioada dinaintea Crăciunului, The Claus Family este un film pentru toată familia. Când bunicul lui se îmbolnăvește subit, Jules, care detestă sărbătorile, descoperă moștenirea magică a familiei și își dă seama că numai el ar putea salva Crăciunul.

Proscrisul Nat Love vrea răzbunare și pornește călare împreună cu banda sa pentru a-l învinge pe Rufus Buck, un criminal nemilos ajutat recent să evadeze din închisoare. Aceasta este intriga din filmul The Harder They Fall, ce va fi disponibil pe Netflix din 3 noiembrie.