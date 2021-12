Top 10 cele mai bune aplicații de iPhone, iPad și Mac pe 2021: programele și jocurile pe care trebuie să le încerci

În fiecare final de an, cei de la Apple publică un clasament al celor mai bune aplicații din AppStore. Practic, este o sinteză a programelor și jocurilor pe care ar fi bine să le încerci dacă ești utilizator de iPhone, iPad, Mac, Apple TV sau Apple Watch.

În cazul în care ești un mândru membru al ecosistemului Apple și ai toate gadgeturile gigantului din Cupertino, merită să ai în vedere că Toca Life World, dezvoltat de Toca Boca, a primit distincția de aplicația anului pentru iPhone. Jocul anului pentru iPhone a fost League of Legends: Wild Rift. Pe partea de iPad, aplicația de top a fost LumaFusion, în timp ce jocul considerat cel mai relevant este MARVEL Future Revolution.

La capitolul Mac, jocul pe care trebuie să-l încerci este Myst, iar aplicația cea mai relevantă e Craft. DAZN și Space Marshals 3 sunt câștigătorii la categoria Apple TV. În ceea ce privește micuțul Apple Watch, oficialii companiei american au dat distincțiile menționate mai sus către Carrot Weather și Fantasian.

Cele mai bune aplicații din AppStore pentru iOS și macOS

Top iPhone Apps Gratuite

TikTok

YouTube: Watch, Listen, Stream

Instagram

Snapchat

Facebook

Messenger

Google Maps

Gmail – Email by Google

ZOOM Cloud Meetings

Amazon Shopping

Top iPhone Apps Plătite

Procreate Pocket

HotSchedules

The Wonder Weeks

TouchRetouch

Facetune

Shadowrocket

75 Hard

Dark Sky Weather

Autosleep Track Sleep on Watch

SkyView®

Top iPhone Games Gratuite

Among Us!

Roblox

Project Makeover

Call of Duty®: Mobile

Subway Surfers

High Heels!

Magic Tiles 3: Piano Game

Water Sort Puzzle

Shortcut Run

Bridge Race

Top iPhone Games Plătite

Minecraft

Heads Up!

Bloons TD 6

Monopoly

Geometry Dash

My Child Lebensborn

Plague Inc.

True Skate

Grand Theft Auto: San Andreas

Incredibox

Top iPad Apps Gratuite

YouTube: Watch, Listen, Stream

ZOOM Cloud Meetings

Disney+

Netflix

TikTok

Google Chrome

HBO Max: Stream TV & Movies

Hulu: Watch TV series & movies

Amazon Prime Video

Gmail — Email by Google

Top iPad Apps Plătite

Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Toca Kitchen 2

Toca Life: Hospital

LumaFusion

Shadowrocket

Affinity Designer

Toca Life: Vacation

Top iPad Games Gratuite

Among Us!

Roblox

Project Makeover

Phone Case DIY

Subway Surfers

Hair Challenge

Magic Tiles 3: Piano Game

Tiles Hop – EDM Rush

Blob Runner 3D

Bridge Race

Top iPad Games Plătite

Minecraft

Bloons TD 6

Geometry Dash

Monopoly

Five Nights at Freddy’s

Stardew Valley

Plague Inc.

Human: Fall Flat

Ultimate Custom Night

Grand Theft Auto: San Andreas