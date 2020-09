Apple va lansa documentarul lui R.J. Cutler, „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, pe serviciul său de streaming, Apple TV+ și în cinematografe în luna februarie.

Anunțul vine după nouă luni de la achiziția Apple a documentarului despre Billie Eilish. Data exactă a premierei nu a fost confirmată încă.

Tendințele par să arate că documentarul va avea succes

Reușita documentarului va fi incontestabilă, dat fiind succesul pe care Billie Eilish l-a avut după apariția ei în industria muzicală și comunitatea de numeroși fani pe care și-a construit-o în întreaga lume.

Eilish și-a lansat albumul de debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” anul trecut, album care i-a adus titlul de Best New Artist, Album Of The Year, Record Of The Year, Song Of The Year și Best Pop Vocal Album la cea de-a 62-a ceremonie de decernare a premiilor Grammy.

De asemena, Billie Eilish a avut un rol important în filmul “Yesterday” de la The Beatles, în cadrul celei de-a 92-a ediție a Oscarurilor.

Documentarul despre Eilish este marca Apple Original Films, în asociere cu Interscope Films, Darkroom, This Machine și Lighthouse Management & Media.

Eilish este cel de-al 23-lea cel mai mare artist din epoca single-urilor digitale, potrivit Recording Industry Association of America, cu 37,5 milioane de single-uri vândute la nivel de stat.

Cutler este omul de documentare din spatele unor filme precum “The World Selon Dick Cheney” și “The September Issue”.

În ianuarie, Apple a lansat “ Dear…”, o nouă docuserie biografică inspirată de spoturile sale “Dear Apple”, de la Cutler și Matador Content. Seria de 10 episoade prezintă lideri recunoscuți la nivel internațional, inclusiv Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland și Big Bird.

La începutul acestui an, înainte de pandemie, tânăra de 18 ani a lansat “No Time to Die” theme song în viitorul film James Bond. Versiunea Vevo a melodiei pe canalul de YouTube al lui Eilish a acumulat 87 de milioane de vizionări.

Apple lansează acum în cinematografe și reeditarea filmului regizoarei Sofia Coppola, “On the Rocks”, avându-l în distribuție de Bill Murray. Filmul, care are un procent de 85% pe Rotten Tomatoes, va fi difuzat pe AppleTV+ pe 23 octombrie.

Eilish a oficializat știrile și pe Instagram.