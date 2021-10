TikTok este cea mai profitabilă platformă. Celelalte aplicații care îți mănâncă banii pe telefon

TikTok este este platforma mobilă cu cel mai mare câștig, la nivel global. Utilizatorii de smartphone-uri au cheltuit, în această perioadă, foarte mulți bani pe aplicații mobile.

În trimestrul iulie-septembrie, utilizatorii de smartphone-uri au cheltuit 33,6 miliarde de dolari pe Google Play Store și Apple App Store, pentru aplicații, achiziții în aplicație și abonamente. Anul trecut, în aceeași perioadă s-au cheltuit 29,2 miliarde de dolari, adică cu 15,1% mai puțin. Cu toate acestea, creșterea încetinește, anul trecut a existat o creștere de 32% a cheltuielilor pentru același trimestru.

Magazinul Apple câștigă în continuare cei mai mulți bani, cu o valoare impresionantă de 21,5 miliarde de dolari, cu 13.2% față de anul trecut, în aceeași perioadă. Odată cu lansarea aplicațiilor de vaccinare, platformele Google și Apple au scăzut ușor, 1,2% respectiv 2,1%, de la an la an.

TikTok este cea mai profitabilă aplicație

Datele furnizate de SensorTower arată că TikTok a fost cea mai profitabilă aplicație, la nivel global, în ambele magazine de aplicații din T3. Recent a atins 3 miliarde de instalări totale, devenind prima platformă care nu face parte din Facebook. TikTok a fost cea mai bună aplicație a magazinul Apple. În ceea ce privește Google, aici pe locul unu este Google One, datorită abonamentelor pentru serviciul de stocare în cloud.

Locul doi este deținut de Piccoma cu o creștere de 130%. În top cinci mai sunt YouTube și Disney. Jocurile mobile dețin o cotă foarte mare în ceea ce privește descărcările de aplicații. Pe acestea, utilizatorii au cheltuit 22,4 miliarde. La fel ca în trimestrele anterioare, jocul mobil de top este PUBG Mobile al Tencent, care a acumulat câștiguri de peste 5 miliarde de dolari. Un alt joc Tencent, Honor of Kings, se află pe locul doi, urmat de Genshin Impact. Deși este doar de un an, dar are deja 2 miliarde de dolari. Topul cinci este completat de cel mai popular joc Pokemon Go.