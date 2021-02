Ți se iau banii din salariu fără somație. Mare atenție, români: ce venituri sunt ferite de poprire?

Dacă ai o creanță neachitată și nu ajungi la o înțelegere de plată cu creditorul sau creditorii tăi, bunurile și veniturile tale actuale și viitoare vor fi supuse executării silite.

Una dintre modalitățile prin care firmele sau persoanele fizice la care ai datorii își pot recupera banii prevede executarea veniturilor salariale. Adică ți se poate pune poprire pe contul de salariu sau direct la firma, dacă ești plătit cash, iar angajatorul tău este obligat de lege să vireze cota parte care e prevăzută pentru recuperarea creanței.

Poprirea pe conturi se poate activa, fără somație, adică nu i se trimite debitorului un document prin care i se atrage atenția că are de achitat o datorie, că mai are un răgaz de timp să facă asta și că, în caz contrar, va fi executat silit, conform Avocatnet.ro. Totuși, chiar și fără somație, nu te poți trezi cu poprire fără să știi că datorezi cuiva ceva pentru care vei fi executat silit.

Regulile popririi sunt în Codul de procedură civilă.

Ce trebuie să primească datornicul, ca să știe că ajunge la poprire

Dacă ai o datorie, nu vei fi somat în momentul înființării popririi. Totuși, trebuie să îți parvină încheierea prin care s-a încuviințat executarea și trebuie să fii anunțat că ți-au fost poprite veniturile (de pildă, banca îți trimite un mesaj pentru asta).

„În afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviințat executarea.”

Codul de procedură civilă

Ce venituri nu pot fi supuse popririi

Conform legislației în vigoare, există o serie venituri ce nu pot fi supuse înființării popririi. Spre exemplu:

alocațiile copiilor

sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituțîi sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte

sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție; cu alte cuvinte, dacă datornicul are, să zicem, în contul bancar, anumite sume de bani de care nu are dreptul să dispună, nici creditorul său nu are dreptul să i le ia prin poprire

sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de trei luni de la data înființării popririi; atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de trei luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri