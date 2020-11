Cele mai bune jocuri din 2020: The Last of Us Part II, lider la nominalizări

Ediția din acest an a Game Awards și-a desemnat nominalizații pentru cele mai bune jocuri din 2020, iar The Last of Us Part II este lider la nominalizări.

Hades, Ghost of Tsushima sau Final Fantasy VII Remake sunt doar câteva dintre jocurile care s-ar putea să facă istorie la 2020 Game Awards, cel mai important eveniment anual de gaming. Ca referință, această conferință poate fi definită ca o decernare a premiilor Oscar pentru industria jocurilor video.

După anunțarea nominalizaților, pe care o poți vedea mai jos, vor mai trece câteva săptămâni până când vor fi dezvăluiți câștigătorii la cea mai nouă ediția de The Game Awards. Acea transmisiune live este programată pentru 10 decembrie și va putea fi accesată pe YouTube sau pe site-ul The Game Awards. Dacă ești dornic să votezi pentru favoriții tăi, poți folosi acest link.

The Last of Us Part II este lider la nominalizări cu un număr de 10 mențiuni. În principiu, este nominalizat în orice categorie la care ar fi putut să intre, inclusiv jocul anului sau cel mai bun titlu de acțiune/aventură. Pe lângă calitatea rolurilor interpretate de Ashley Johnson (Ellie) și Laura Bailey (Abby), s-a bucurat de nominalizări pentru regie, narațiune, muzică/coloană sonoră, accesibilitate, design audio și art direction.

Cea mai importantă categorie, în mod previzibil, este jocul anului. La aceasta, se mai bună de nominalizări Doom Eternal care are în total 4 nominalizări, Final Fantasy VII Remake cu șase nominalizări, Ghost of Tsuhima cu șapte nominalizări, Hades cu opt nominalizări și Animal Crossing cu trei nominalizări.

Foarte bine la capitolul nominalizări mai stau Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us și Genshin Impact. Nu lipsesc din listă nici jocuri precum Half – Life: Alyx, Microsoft Flight Simulator sau FIFA 21. Dacă ești amator de jocuri indie, Carrion, Phasmophobia, Spelunky 2 și Spiritfarer sunt de asemenea menționate.

Chiar dacă abia au fost lansate, Assassin`s Creed Valhalla și Marvel`s Spider-Man: Miles Morales au câte două nominalizări.