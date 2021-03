Tesla ”și-a ars” clienții într-un mod groaznic: cum a ajuns să-i taxeze dublu

În cazul în care cumperi o gumă de mestecat și ești taxat dublu, te enervezi teribil. Cum ai reacționa dacă ți se întâmplă asta atunci când comperi o Tesla? Din păcate, numărul celor afectați de problemă este șocant.

Un număr semnificativ de cumpărători de autoturisme Tesla au făcut valuri pe internet în ultimele zile, după ce au fost taxați dublu pentru diverse modele. De exemplu, mai multe persoane s-au trezit cu un minus de 71.000 de dolari din cont, după ce au cumpărat o Tesla Model Y din 2021, cu valoare reală de aproximativ 35.000.

Aceea este însă o Tesla ieftină. Unii clienții au fost taxați dublu în cazul unor autoturisme electrice ale brandului în valoare de 56.000 de dolari. Iar ca pachetul de frustrare să fie complet, iar lovitura de imagine și mai mare, majoritatea celor afectați de problemă au întâmpinat probleme majore în a contacta firma și a-și recupera banii.

Aceasta din urmă a fost o consecință a faptului că Tesla a trecut prin mai multe restructurări în ultimul an și a renunțat complet la departamentul de marketing, iar toate interacțiunile cu compania lui Elon Musk se desfășoară acum printr-o linie suprasolicitată de suport clienți. Mai mulți clienți și-au detaliat experiența supărătoare prin clipuri devenite virale pe YouTube.

Relatarea de mai jos este de la Christopher Lee, care a fost taxat de două ori, sume identice, pentru un autoturism Tesla Model Y în valoare de 56.579 de dolari. Tranzacția s-a efectuat fără niciun fel de avertisment sau notificare suplimentară. Pentru că vorbim de Tesla, achiziția s-a încheiat fără probleme.

Deși vorbim de aproape 57.000 de dolari, pentru a-și recupera banii, cumpărătorul s-a dus la furnizorul său de service în speranța de a rezolva rapid problema. De acolo, în schimb, a primit o adresă de email la care să solicite returnarea fondurilor.

Conform postărilor de pe Twitter pe marginea subiectului, aproximativ 400 de persoane au suferit aceeași neplăcere și fiecare dintre ele are o relatare terifiantă legată de procesul prin care a trecut pentru a-și recupera banii. Cei mai mulți dintre cei afectați continuă să nu aibă banii în cont la momentul redactării acestui material.

Things @Tesla has done for me in the past 2 days: 1) stolen 5 figures directly from my bank account, and that of at least 400 other buyers 2) not delivered the car that was promised yesterday and paid for (TWICE, as it turns out) 3) provided zero contact. Thanks, @elonmusk !

— Tom Slattery (@retranslattery) March 27, 2021