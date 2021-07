Tesla Cybertruck fură o pagină de la GMC Hummer EV: lupta camionetelor electrice are legătură cu crabii

Elon Musk face tot ce se poate pentru a-și menține supremația în domeniul mașinilor electrice, chiar dacă asta înseamnă să aducă pe Tesla Cybetruck o funcție inclusă deja în camioneta Hummer EV a celor de la GMC.

Tesla are o problemă de marketing. Pe lângă faptul că nu mai are nicio echipă de marketing pentru că a fost desființată de Elon Musk, își anunță mașinile cu câțiva ani înainte de lansarea lor oficială, de momentul în care pot fi achiziționate. Din acest motiv, nu de puține ori, înainte să fie conduse de cineva, cel puțin din prisma tehnologiilor integrate, riscă să fie demodate. Tocmai s-a întâmplat asta cu Tesla Cybetruck, iar CEO-ul producătorului auto a încercat să remedieze greșeala, ca de obicei, printr-o postare pe Twitter.

În ultimele luni, au fost dezvăluite mai multe camionete electrice, iar oamenii s-au îngrămădit la precomenzi. Acest timp de autoutilitare sunt foarte populare printre americani, dar, în trecut, au fost asociat cu un consum de combustibil extraordinar. Variantele electrice, rezolvă acea problemă și introduc în ecuație niște avansuri tehnologice extraordinare.

În cazul Hummer EV, bolidul respectiv include un mod crab. Acela se traduce prin faptul că, în caz de nevoie, poți vira cu roțile din spate, nu doar cu roțile din față ca la o mașină tradițională. R1T are o implementară a conceptului intitulată ”viraje de tanc”, dar, până la momentul de față, Tesla Cybetruck nu includea așa ceva. Situația se pare că a fost însă remediată, chiar dacă la momentul dezvăluirii modelului, în noiembrie 2019, Elon Musk nu a făcut nicio referință la acest mecanism.

Detaliile de fond contează însă mai puțin. Important este că prima camionetă electrică de la Tesla va putea face viraje cu roțile din spate, conform declarațiilor lui Elon Musk de pe Twitter. Astfel, va deveni semnificativ mai ușor de manevrat și condus, mai ales în spații mici.

Friday afternoons are usually Tesla design studio time. Cybertruck will be almost exactly what was shown. We’re adding rear wheel steering, so it can do tight turns & maneuver with high agility.

Lot of other great things coming.

— Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2021