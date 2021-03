Surpriză pe prima pagină din Google: ce se întâmplă când cauți Suez Canal sau Ever Given

Blocarea Canalului Suez a fost evenimentul care a ținut toată planeta cu sufletul la gură zilele acestea. Deblocarea sa fără a afecta și mai mult transportul naval global nu putea să nu fie primită cu bucurie de toată lumea. Nici Google nu a făcut excepție și a marcat momentul într-un mod inedit.

Gigantul tehnologic are o surpriză pentru pagina de căutări. Când cauți „Suez Canal” sau „Ever Given” apare o mică paradă de emoji care reprezintă o barcă. Se „scurg” pe ecranul tău cam cum merge și acum traficul maritim pe Canalul Suez. Deocamdată, opțiunea surpriză de la Google apare doar pe desktop, nu și pe mobil.

Îți amintim că nava de marfă a fost blocată peste Canalul Suez în ultimele șase zile, perturbând comerțul naval și provocând daune de miliarde de dolari în comerțul global.

Canalul servește ca o ruta rapidă de la Oceanul Atlantic de Nord la Oceanul Indian, reducând adesea multe zile dintr-o călătorie, pentru că se evită deplasarea până la capătul sudic al Africii, ceea ce îl face o rută de importanță critică pentru nave.

De ce și Ever Given, și Evergreen?

Pe nava maritimă scrie „Evergreen”, dar ai mai văzut și numele Ever Given, cum vezi și la căutări pe Google. Ideea e că numele oficial al acesteia este Ever Given, dar este folosită de compania taiwaneză Evergreen Marine.

Google a avut însă și o altă veste mai mare acum

Ce-a făcut pe prima pagină din motorul de căutare e frumos, dar nu-ți influențează semnificativ viața. Nu același lucru se poate spune de noile opțiuni din Google Maps. Compania a anunțat o serie de funcții noi planificate.

Din mai, aplicația va avea două noi niveluri de date: vreme și calitatea aerului. Datele despre vremea dintr-o anumită zonă sunt furnizate de Weather Company și vor arăta starea vremii în acel moment, precum și prognoza pe o săptămână. Datele despre vreme vor fi disponibile la nivel global, pe desktop, Android și iOS.

Totodată, interfața prin care se oferă variantele de rute către destinație în Maps a fost redesenată, astfel încât să ofere o imagine mai cuprinzătoare asupra tuturor modurilor de transport și a rutelor disponibile către destinație.

În loc să navighezi între diferite taburi pentru fiecare mod de transport (condus, transport în comun, mers pe jos), utilizatorii vor putea să vadă și să compare cât le ia să ajungă la destinație în fiecare mod de transport, acestea fiind așezate una lângă alta. Informații necesare pentru a lua decizia privind modul de transport până la destinație vor fi într-un singur ecran, inclusiv informații în timp real despre timpul estimat până la destinație, durata călătoriei, ora de ajungere, cost, disponibilitate și altele.

Noua interfață va fi disponibilă din iulie, la nivel global, pentru desktop, Android și iOS.

Iar din septembrie Google Maps va oferi variante de rute „eco-friendly”. Acestea sunt obținute printr-un nou model care care optimizează consumul de combustibil, luând în calcul factori precum înclinația șoselei și viteza anticipată.

Din aceeași categorie, alături de rutele „eco-friendly”, Maps va afișa alerte când șoferii sunt în apropierea unei zone cu emisii scăzute, respectiv perimetre unde sunt restricții de acces pentru anumite mașini, în vederea reducerii poluării: de exemplu, anumite mașini diesel sau permit accesul mașinilor care respectă un standard minim de emisii.

Aceste alerte vor fi lansate în iunie 2020 și vor fi aplicate pentru mai mult de 100 de orașe europene din Germania, Olanda, Franța, Spania și Marea Britanie, urmând să fie extins în mai multe țări.