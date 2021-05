Surpriză majoră pentru Dacia în țara în care vânzările au explodat: peste 560% creștere chiar acum

Dacia pare că se descurcă foarte bine, mai ales cu noile modele. Ultimele date arată o creștere incredibilă în Franța, acolo unde mașina românească are o mulțime de rivali.

În Franța, creșterea înmatriculărilor în aprilie a fost de 568%. Este o crește imensă față de 2020, cum era de așteptat. Dar dincolo de procente se vede și în cifrele de vânzări. Au fost înmatriculate, în ultima lună, 140.380 de autoturisme. Creșterea este de peste 560%, de la 21.000 de autoturisme și, respectiv, 28.000 de vehicule în total, în aprilie 2020, în plină pandemie.

Ce se întâmplă cu Dacia în Franța?

Cifrele de mai sus sunt optimiste și pentru Dacia. Compania a înregistrat un volum de 8.133 de autovehicule înmatriculate, cu o creștere neprecizată (peste 500%). Mai important, după cum notează Profit.ro, este că Dacia a reușit să revină la o cotă de piață de 4,5%. Este una comparabilă cu cea dinainte de izbucnirea pandemiei.

Pe sectorul autoturismelor, cota Dacia a fost chiar mai mare, 5,7%, cu 8.025 de unități. Aici s-au remarcat noile Sandero și Sandero Stepway, ambele mașini construite pe platforma CMF-B a Renault, cu sisteme suplimentare de siguranță și cu prețuri foarte bune pentru piața vestică.

Per total, Renault a atins un prag important: aproape 30.000 de autoturisme înmatriculate. Cota totală de piață a ajuns la 21,3%. Și concurează direct cu Stellantis, grup care are însă în portofoliu 14 mărci, printre care și Peugeot, și Citroen. Stellantis are peste 35% din piață și a ajuns la 50.200 de autoturisme înmatriculate.

În fine, tot despre Dacia: în primele patru luni din 2021, compania a ajuns la 38.700 de autoturisme înmatriculate în Franța, cu o cotă de piață bună, 6,6%. Dintre toate se remarcă Sandero.

Acest model a ajuns pe locul 5 în acest an, după patru luni, cu un total de 22.848 unități înmatriculate. Dacia Duster a reușit să atragă 10.124 de clienți în acest interval, ocupând locul 11 în topul vânzărilor, fiind depășit doar de Peugeot 2008, 3008 și Captur, dintre SUV-urile de pe piața franceză.