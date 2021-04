Surpriza Digi pentru toți româniI: 3 telefoane ieftine și abonament de două ori mai ieftin. Care sunt condițiile?

În plină primăvară Digi vine cu două vești bune: telefoane cu zero lei avans și abonament la jumătate de preț. Iar condițiile să profiți sunt foarte simple.

Unul dintre telefoanele propuse de Digi la preț foarte bun e Nokia 2.4. Avansul e de zero lei, iar rata lunară e de doar 20,5 lei pe lună, timp de 24 de luni. Telefonul are un ecran generos de 6,5 inci HD+, 2 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Unde mai pui că bateria e imensă: 4.500 mAh.

Al doilea pe listă este un Xiaomi Redmi 9 cu doar 25 de lei pe lună. Acest model are un ecran de 6,53 inci Full HD+, are trei camere foto pe spate, 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Și, da, are și-o baterie generoasă de 5.020 mAh.

În fine, ca să te bucuri de internet 5G, ai un Motorola G 5G la 45,5 lei pe lună. Acest telefon are 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, trei camere foto și o baterie de 5.000 mAh. Iar ecranul este de 6,67 inci Full HD+.

Cum profiți de oferta momentului de la Digi

Ce propune operatorul acum e o campanie de portare denumită „Mobilizarea”. Aceasta este destinată atât clienților noi, cât și clienților existenți. Toți aceștia pot beneficia, la portare, de o reducere de 50% din valoarea abonamentului pentru o perioadă de 6 luni sau de achiziționarea de telefoane mobile în rate în condiții avantajoase.

Campania Digi se desfășoară în perioada 1 aprilie – 31 mai și este disponibilă din contul de client digi.ro, în punctele de prezență Digi, prin apelarea serviciului Relații Clienți sau prin intermediul agenților de teren.

Și când vine vorba de abonament, plătești doar 2,5 euro pe lună, timp de 6 luni. Optim Nelimitat presupune că ai minute nelimitate, internet 4G nelimitat (viteza e limitată după ce consumi volumul de date inclus în abonament, dar încă ai acces la internet mobil) și 3.000 de minute internaționale. După cele 6 luni, abonamentul e 5 euro pe lună, ceea ce încă e foarte bine, față de ce ai la ceilalți operatori.

