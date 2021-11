Spotify își concentrează atenția pe Netflix: ce vei putea asculta pe canalul de streaming audio

După ce a făcut același lucru și pentru Disney, Spotify a anunțat că va crea hub-uri speciale, destinate conținutului Netflix. Utilizatorii vor putea asculta melodii din coloane sonore, dar și podcast-uri tematice.

De câte ori n-ai căutat pe YouTube anumite melodii pe care le-ai auzit în filmele și serialele preferate, difuzate de Netflix? În mod sigur, de prea multe ori. Iar dacă în anumite cazuri le-ai găsit cu ușurință, fiind vorba despre artiști cunoscuți, au existat, cu siguranță, și situații în care ți-a luat minute bune sau chiar ore până să găsești acea melodie care ți-a plăcut.

De acum va fi mult mai ușor să găsești ceea ce cauți: Spotify a anunțat că va strânge laolaltă tot ce ține de conținutul audio asociat cu producțiile Netflix.

Utilizatorii vor putea asculta muzica din producțiile Netflix direct pe Spotify

Noul hub, creat special pentru Netflix, va conține liste cu melodii care pot fi auzite în seriale ca: „La Casa de Papel”, „Narcos: Mexico”, „Outer Banks”, „Squid Game”, „tick, tick… Boom”, „Cowboy Bebop” sau în western-ul „The Harder They Fall”. Lista va fi, cu siguranță, îmbunătățită, pe viitor, playlist-ul „La Casa de Papel”, spre exemplu, fiind modificat constant.

Mai mult, utilizatorii vor avea ocazia să asculte podcast-uri ca „Okay, Listen Now”, „Netflix Is A Daily Joke”, „10/10 Would Recommend” sau „The Crown: The Official Podcast”.

Se poate spune noul hub Spotify, dedicat Netflix, este cu mult mai „stufos” decât cel creat anterior pentru Disney. Rămâne de văzut dacă, în timp, compania se va extinde și spre alte canale de streaming video, ca Amazon Prime, HBO Max sau Hulu.

Până la decizii ulterioare, viața fanilor de filme și seriale a devenit mult mai ușoară, ei având acum posibilitatea să găsească tot conținutul disponibil într-un singur loc, fără să mai piardă timp prețios căutând „acul în carul cu fân”.