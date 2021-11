Adevărul despre Squid Game: cât este SF, cât este realitate și de ce a depășit toate recordurile

În 2021, suma totală a datoriilor pe care sud-coreenii le-au acumulat – mai mult de 1,5 trilioane de dolari – a rivalizat cu PIB-ul țării de 1,63 trilioane de dolari. Un sondaj din 2018 al think tank-ului coreean Seoul Institute a constatat că coreenii au datorii în jur de 44.000 de dolari per gospodărie. Este destul de mult, având în vedere că venitul național brut al Coreei pe cap de locuitor a fost de doar 33.790 USD în 2019, potrivit Băncii Mondiale.

Când Kim Keunha s-a mutat pentru prima dată la Seul în urmă cu opt ani, locul lui preferat din oraș era un loc lângă Podul Mapo. Atunci, la 19 ani, a fost atras de luminile capitalei Coreei de Sud, departe de orașul său natal Andong. Kim, care a venit la Seul pentru a încerca să devină artist tatuator, făcea adesea plimbări peste pod – uneori dor de casă, de cele mai multe ori frig și foame.

„Mă consider norocos că am reușit să-mi mențin datoria sub 50.000 de dolari”, a spus Kim. „Sunt foarte conștient de problema financiară în care mă aflu în acest moment, dar sunt foarte puține lucruri pe care le pot face pentru a-mi schimba situația”, a continuat acesta.

Experiențele lui Kim Keunha reflectă realitățile neiertătoare ale vieții pentru tinerii sud-coreeni. Blocați în locuri de muncă prost plătite, cu datorii acumulate și fără mijloace reale de a cumpăra o casă, nu este de mirare că aceștia se gândesc la serialul „Squid Game” ca o reflectare sumbră a propriilor experiențe.

„Dacă cineva mi-ar spune asta chiar acum, ai putea să-ți pariezi viața pentru a-ți stinge datoria și a deveni miliardar, aș face-o fără ezitare”, a spus Kim. „Deși, dacă sunt brutal de sincer, maeștrii jocului ar putea crede că viața mea probabil nici măcar nu merită atât de mult.”

Tinerii sud-coreeni se confruntă cu o criză a datoriilor fără precedent

„Squid Game” spune povestea unui grup de 456 de sud-coreeni, care se confruntă cu datorii zdrobitoare și care sunt puși să joace o serie de jocuri pentru copii în încercarea de a câștiga un premiu de 38 de milioane de dolari.

Pentru oameni precum Kim, 38 de milioane de dolari reprezintă o sumă astronomică pentru care spune că ar „muri”.

După ce a câștigat puțini bani din a fi tatuator, Kim a făcut o serie de slujbe ciudate în ultimii cinci ani, luând un loc de muncă ca bodyguard la un club de noapte din orașul universitar Hongdae, apoi lucrând în schimburi suplimentare ca ospătar pentru un fast-food.

Kim, care a reușit să obțină aprobarea pentru patru carduri de credit când era încă angajat și avea două locuri de muncă în 2019, acum se luptă să plătească suma minimă pe fiecare card în fiecare lună. Plățile sale variază în funcție de cât de mult poate scoate din salariul său de la locul de muncă în magazin, dar încearcă să facă o plată de aproximativ 280 – 350 USD pe lună pe fiecare card. Cu toate acestea, s-a bazat și mai mult pe cardurile de credit în timpul unei perioade lungi de șomaj de opt luni anul trecut și a văzut că puținele progrese pe care le-a făcut cu rambursările au fost șterse.

Este ușor, chiar și pentru persoanele cu venituri mai mici, să obțină credit în Coreea de Sud. Țara a cunoscut o explozie de credit în urma crizei financiare din 1997, atunci guvernul coreean a acordat scutiri de taxe pentru plățile cu cardul de credit pentru a crește cheltuielile. Acest lucru a căpătat un efect de bulgăre de zăpadă de-a lungul timpului.

În 2019, s-a estimat că în Coreea de Sud sunt folosite în medie aproximativ patru carduri de credit, iar utilizarea acestora reprezentau aproximativ 70% din cheltuielile private în acel an.

Adăugă la asta dezvoltarea unor scheme rapide de creditare și ai o rețetă amețitoare pentru dezastru.

Este posibil ca oamenii să obțină acum „împrumuturi fără loc de muncă” prin intermediul creditorilor bazați pe aplicații.

„Când salariul tău nu acoperă nevoile tale de bază, nu ai altă opțiune decât să plătești lucrurile în avans folosind un card de credit. Uneori, mă surprinde că mă bazez pe cardurile de credit pentru a plăti cheltuielile de mâncare și transport.” a spus Kim.

Criza afectează și clasa de mijloc

Criza datoriilor nu afectează doar persoanele cu venituri mai mici precum Kim, care se luptă să găsească un loc de muncă unde să fie plătiți suficient de bine pentru a-și finanța împrumuturile. De asemenea, cei care au un loc de muncă bine remunerat se luptă să plătească sumele mari pe care le-au dobândit.

Noh Eun-woo, în vârstă de 25 de ani, un director de vânzări la un magazin de frumusețe din cartierul comercial Edae din centrul Seulului, a declarat că datorează puțin peste 12.000 de dolari pe facturile cardului de credit, pe care ea le consideră „o sumă mică”.

„Cunosc oameni care datorează între 80.000 și 100.000 de dolari”, a spus Noh. Ea a explicat că datoria ei, care a început în intervalul „gestionabil” între 1.000 de dolari și 2.000 de dolari, a început să se acumuleze în 2020. Acest lucru se datorează faptului că profiturile ei, care erau legate de comisioanele pe care le făcea din vânzarea produselor de machiaj, au avut un impact considerabil în timpul pandemiei.

Ea a estimat că îi va lua aproximativ doi-trei ani pentru a-și achita datoriile.

„Vânzările sunt în creștere acum, așa că nu este chiar atât de rău. Dar este adevărat că nu voi avea bani la îndemână”, a spus ea, recunoscând că probabil că a avut o pernă între patru și șase luni înainte de a fi „aproape de foame și fără adăpost”.

Sam Kyungmoon Son, lector adjunct la Universitatea Kyungwoon și consultant independent la firma de consultanță în management Visionwise LLC, a declarat că măsurile luate de guvernul coreean, cum ar fi impunerea limitelor de împrumut, sunt o mișcare în direcția bună. Cu toate acestea, a spus Son, acesta este doar primul dintre mulți pași pentru a aborda rădăcina crizei datoriilor.

„Limitele de împrumut, dacă sunt combinate cu alte măsuri, cum ar fi plasele de siguranță pentru persoanele vulnerabile, ar putea ajuta la scăderea ratei la care datoria crește”, a spus Son.

El a adăugat, totuși, că datoria personală va continua să afecteze tinerii mileniali.

Șomajul în rândul tinerilor coreeni de 20 de ani se apropie de 50%