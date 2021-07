Speranța de viață a oamenilor, lovită de pandemie: ce s-a întâmplat în 2020 și s-ar putea repeta în 2021

După un an de pandemie, speranța de viață a oamenilor din SUA a suferit o scădere importantă și, din păcate, în cele mai multe colțuri ale lumii, pandemia nu s-a încheiat.

În 2020, primul an al pandemiei de coronavirus, speranța de viață a americanilor a scăzut cu un an și jumătate. Cu alte cuvinte, oamenii mor mai repede după anul trecut comparativ cu 2019. Deși valoarea de un an și jumătate s-ar putea să nu ți se pară șocantă, această scădere este cea mai mare înregistrată de la al doilea război mondial și până în prezent.

Statistica din spatele valorii de mai sus a provine de la agențiile federale de sănătate publică și, în opinia autorităților, a fost cauzată în mare măsură de pandemia de Covid-19, potrivit AFP. Fără să surprindă aproape pe nimeni, tendința îngrijorătoare detaliată mai sus este accentuată semnificativ pentru minoritățile etnice de culoare și hispanice, potrivit datelor publicate miercuri de Centrele pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC).

Cu cât a scăzut speranța de viață în pandemie

Punctual, speranța de viață a americanilor la naștere a scăzut de la 78,8 ani în 2019 la 77,3 ani în 2020. Această durată de 77,3 ani este cea mai scurtă din 2003 și până în prezent. Este important de reținut că SUA a fost foarte grav lovită de pandemie, cu un număr record de decese, mai ales pe perioada mandatului lui Donald Trump. Cu alte cuvinte, în alte țări de pe mapamond, precum România, scăderea ar putea să fie mai mică. Pe de altă parte, noi oricum aveam o speranță de viață mai mică cu 5.9 ani decât media europeană.

Revenind însă la situația din SUA, printre afro-americani, speranța de viață a scăzut cu 2,9 ani, de la 74,7 ani în 2019 la 71,8 ani în 2020. Pentru latino, a scăzut cu trei ani, de la 81,8 ani în 2019 la 78,8 ani în 2020. Cel mai mare declin se referă la bărbații de origine hispanică, care pierd 3,7 ani de speranță de viață la naștere, o situație din care 90% se poate explica prin lovitura aplicată de pandemia de Covid-19 muncitorilor din această categorie.

În final, este important de reținut că peste 3,3 milioane de americani au murit anul trecut, un număr record în istoria SUA, Covid-19 reprezentând aproximativ 11% din aceste decese. Dincolo de noul coronavirus, un alt factor important ține de creșterea deceselor cauzate de supradoze de droguri, o criză care a existat înainte de debutul coronavirusului, dar care s-a agravat: peste 93.000 de persoane au murit din cauza supradozelor în Statele Unite în 2020, un nivel fără precedent.