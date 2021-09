Soundbar-ul de top de la Bose, singurul de care o să mai ai nevoie: ce face de banii ăia

Bose a anunțat un nou soundbar, cu alte cuvinte, urmașul lui Smart Soundbar 700 și noul vârf al gamei.

Spre deosebire de modelul anterior, acesta are suport Dolby Atmos, iar compania susține că Soundbar 900 depășește sunetul spațial oferit de majoritatea barelor de sunet cu Atmos. Mai mult, tehnologia Bose PhaseGuide poate crea și efecte audio orizontale.

Soundbar 900 îmbină cunoștințele audio spațiale ale lui Bose cu tablouri personalizate, transductoare bipolare și transductoare cu profil redus pentru a crea „un strat de realism”, potrivit companiei. Chiar dacă spectacolul sau filmul pe care îl urmăriți nu acceptă Dolby Atmos, Bose spune că tehnologia sa poate crea efecte audio spațiale eficiente prin remixarea semnalelor.

Ce promite Bose

În primul rând, performanțe puternice la capitolul bas, aproape fără distorsiuni, cu ajutorul tehnologiei sale QuietPort. De asemenea, funcția Adaptiq calibrează sunetul pentru spațiul tău.

În al doilea rând, la capitolul conectivitate difuzorul oferă o gamă cel puțin decentă, inclusiv HDMI eARC pentru conectarea la televizor, precum și WiFi, Bluetooth, Google Assistant, Amazon Alexa, Spotify Connect și AirPlay 2. Puteți conecta dispozitivul la alte difuzoare inteligente Bose, inclusiv ca parte a unui sistem cu mai multe camere, și puteți extinde configurația home cinema cu un subwoofer sau cu alte difuzoare. De asemenea, modelul este compatibil cu noile căști QuietComfort 45 ale companiei.

Dispozitivul are colțuri rotunjite și are o înălțime de 2,3 inch, o adâncime de puțin peste patru inch și o lungime de 41 inch, practic un pic mai lung decât Soundbar 700. Este proiectat în principal pentru televizoare de 50 inch și mai mari, altfel sub un ecran mic s-ar putea să arate ciudat.

Nu în ultimul rând, soundbar-ul celor de la Bose va costa 900 de dolari. În ceea ce privește lansarea, acest dispozitiv va fi disponibil din 23 septembrie. De altfel, au început precomenzile. Din păcate, nu se știe exact când acest model va ajunge și în România, deoarece noi nu avem un magazin oficial Bose ci doar selleri autorizați.