Skull and Bones, încă o victimă a pandemiei: când se lansează jocul Ubisoft dezvăluit în 2017

Indiferent cât de bine au mers unele companii în pandemie, precum Apple, Google sau Microsoft, activitatea dezvoltatorilor de jocuri a fost afectată într-o manieră destul de agresivă, iar Skull and Bones de la Ubisoft se află printre victime.

Am auzit pentru prima oară de Skull & Bones în 2017, iar dacă nu va mai avea parte și de altă amânare pe lângă cea anunțată în această săptămână, ar trebui să ajungă la gameri în 2022. Din păcate, există multe incertitudini când vine vorba de procesul de dezvoltare al unui joc, iar având în vedere cât de ambițios este acesta, ar fi păcat să sufere destinul Cyberpunk 2077, un joc pe care nici măcar acum nu-l găsești în PlayStation Store, după ce a fost eliminat de Sony din cauza problemelor tehnice.

În cea mai recentă declarație financiară, Ubisoft a dezvăluit că Skull and Bones va fi lansat în anul fiscal viitor. Acesta are loc între 1 aprilie 2022 și 31 martie 2023, deci nu este exclus să așteptăm aproape doi ani până când ne vom putea da cu părerea despre calitatea lui. În cazul în care trăiești cu impresia că niciodată nu a mai durat atât de mult să faci un joc, aproape 10 ani au lucrat la Cyberpunk 2077, iar jocul continuă să fie finisat la mai mult de șase luni de la lansare.

Anul trecut, când am aflat detalii despre o altă amânare a lansării jocului, Elisabeth Pellen, directorul creativ al titlului, a afirmat că întârzierile sunt provocate de o schimbare a viziunii asupra titlului. Inițial, premisa era mai simplă, ar fi trebuit să ia luptele cu vapoare din Assassin`s Creed Black Flag și să le transforme într-un joc de sine stătător, fără povestea elaborată din spatele francizei cu asasini. De atunci, s-au schimbat multe. ”Răspunsul este că pur și simplu avem nevoie de mai mult timp. Am visat la ceva mai mare pentru Skull and Bones, iar aceste ambiții au venit în mod previzibil cu provocări mai mari.”, a explicat Pellen.