Gary Numan a auzit sunetul important care l-a determinat să folosească tehnologia ca instrument de muzică. Acesta este doar unul dintre momementele care pot fi găsite în serialul care te ajută să ”vezi” muzică, Watch the Sound cu Mark Ronson, difuzat la Apple TV +.

Ronson este, probabil, cel mai cunoscut pentru munca sa cu Amy Winehouse. Dragostea sa pentru tehnologie este foarte clară, deoarece Watch the Sound servește porții ale istoriei muzicale în jurul unor teme tehnologice cheie: eșantionare, baterii, sintetizatoare și nu numai.

De-a lungul drumului, Ronson intră în lumină ca Paul McCartney, Quest Love și Numan, împreună cu artiști contemporani precum Charlie XCX și King Princess. Dacă seria nu te inspiră să cauți un controler MIDI până la sfârșit, atunci nu va mai exista nimic.

Spre deosebire de ritmul rapid This is Pop de la Netflix, Watch the Sound se înclină mai histrionic. Fiecare episod începe cu Ronson povestind propria sa experiență cu orice este vorba despre acest episod. Ulterior, petrece timp cu artiști care au popularizat acel sunet, punând întrebări pline de gândire și, în general, ascultând muzica, așa cum poate chiar cineva cu o paletă largă de influențe ca lui Ronson.

Serialul care te face să ”vezi” muzică este disponibil pe Apple TV +

Acest sentiment al unei călătorii prin interesele muzicale ale lui Ronson oferă Watch the Sound o senzație mai intimă decât aceasta. „Cred că ceea ce este important este că există o familiaritate între episoade, există un fel de forță de ghidare. Și aceasta va fi întotdeauna experiența personală a lui Mark ”, a declarat pentru Engadget producătorul executiv Mark Monroe.

Acest sentiment de „experiență” nu este probabil mai evident atunci când Ronson petrece timp cu Sean Ono Lennon. Lennon vorbește sincer despre lupta tatălui său cu sunetul vocii sale. Apoi reinventează abil o înregistrare a lui Lennon senior cu Harmony Engine, pe care Ronson o descrie ca „autotune pe steroizi” în ceea ce se dovedește a fi un moment surprinzător de tandru. Lennon junior este vizibil emoționat de această scurtă, dar intimă întâlnire muzicală.