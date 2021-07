Filmul cu cea mai bună coloană sonoră din toate timpurile: a bătut chiar și Dirty Dancing

Este clar că, de-a lungul anilor, anumite filme au rămas în mintea noastră și o parte importantă a motivului pentru care ni le amintim cu drag sunt legendarele lor coloane sonore. Iată care este filmul cu cea mai bună coloană sonoră din toate timpurile, care a reușit să surclaseze chiar și iconica peliculă “Dirty Dancing”.

Top10casinos.com a realizat un studiu, cu ce coloane sonore ale filmelor au devenit cele mai iconice, ajungând la o concluzie: care este filmul cu cel mai bun soundtrack.

Iată primele 15 rezultate, în tabelul de mai jos.

Coloana sonoră a filmului cu cele mai multe fluxuri este „A Star Is Born”, cu un spectaculos număr de 3.568.204.243 de redări pe Spotify.

Nu mai e nicio urmă îndoială că relația dintre Lady Gaga și Bradley Cooper a fost mai mult decât o simplă prietenie, iar acest lucru s-a observat și în film, dar și în interpretările actorilor pe scenele decernării marilor premii. Chimia dintre ei a dus la nașterea unor piese superbe.

Lady Gaga a câștigat Premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec, „Shallow”, pe care l-a scris împreună cu Mark Ronson, Anthony Rossomando și Andrew Wyatt. Cântăreața i-a mulțumit lui Cooper, regizorul filmului: „Nu există nicio persoană pe această planetă în afară de tine care să fi putut cânta acest cântec cu mine. Mulțumim pentru că ai avut încredere în noi”. De asemenea, filmul a câștigat și un premiu Grammy, pentru cea mai bună coloană sonoră.

Filmul cu cea mai bună muzică

Cu aproape toate piesele considerate hituri, filmul se remarcă cel mai mult pentru piesa „Shallow”, cu o redare înregistrată de 1.553.036.811 pe Spotify.

„Black Panther” este a doua cea mai populară coloană sonoră de film, cu un impresionant număr de 2.890.046.926. Coloana sonoră pentru filmul foarte apreciat al Marvel, cu rolul regretatului Chadwick Boseman, a lăsat cu siguranță o impresie bună de durată de la lansarea sa din 2018, cu melodii de la Kendrick Lamar precum „All the Stars”, ascultată de peste opt sute de milioane de ori pe Spotify.

Urmează pe locul al treilea coloana sonoră a filmului „Dazed and Confused” din 1993, realizând 1.640.095.153 de fluxuri pe Spotify. Filmul a devenit un de-a lungul anilor și a prezentat melodii rock de succes din anii 1970, precum Kiss, Deep Purple și Aerosmith.

Pe locul al patrulea se situează „Saturday Night Fever”, din 1977, cu John Travolta. Numărul de pe Spotify este de 1.522.797.777, coloana sonoră a filmului incluzând artiști din epoca discotecii, cu legendarii Bee Gees care ne oferă „How deep is your love” și „Stayin’ Alive”, printre multe altele.

Pe locul cinci este un alt film clasic prin excelență – “Footloose” (1984). Adunând 1.487.997.365 în fluxuri Spotify, coloana sonoră a filmului include piesa iconică intitulată „Footloose” a lui Kenny Loggins, care are peste cinci sute de milioane de fluxuri. Această melodie a câștigat o nominalizare la Premiul Academiei pentru „Cea mai bună melodie originală” împreună cu „Let’s Hear It for the Boy” de Deniece Williams.