Secretul WhatsApp pe care trebuie să-l știe toți utilizatorii: cum îți faci viața mai ușoară

Dacă ești utilizator de WhatsApp cu experiență, știi că aplicația nu este foarte eficientă în a face economie de spațiu. Aceasta poate deveni chiar un stres semnificativ, dacă nu ești atent la câteva detalii.

WhatsApp continuă să fie una dintre cele mai populare aplicații de chat de pe mapamond. Foarte mulți dintre noi sunt dependenți de serviciul deținut de Facebook și deși există alternative, nu toți prietenii tăi sunt pe Signal, Telegram și alte servicii online. Dacă folosești însă WhatsApp, ar trebui să știi cum faci un pic economie de spațiu, mai ales dacă ai un telefon cu memorie internă limitată sau o galerie de poze foarte stufoasă.

Trucuri WhatsApp: cum rezolvi problema spațiului

Indiferent dacă folosești WhatsApp pe Android sau iPhone, mecanismele la care poți apela pentru a-ți face viața mai ușoară, sunt similare. Când vine vorba de spațiu sau consum de date, intră în WhatsApp.

Pe Android, fă click pe cele trei puncte verticale din dreapta sus și intră la Settings. Pe iPhone, ai un buton cu Settings sau Setări în dreapta jos.

Din noua fereastră, dacă ai o problemă cu traficul de date, este limitat sau conexiune este lentă, bifează Use less data for calls sau ”Folosiți mai puține date în apeluri”. Tot în același meniu, ca să nu-ți sacrifici aiurea spațiul de pe telefon, asigură-te că nu se mai descarcă automat fiecare poză sau clip video pe care îl primești.

În continuare, le vei putea descărca manual din WhatsApp pe cele care te interesează, dar nu-ți vei mai umple galeria fără voia ta cu poze dubioase, meme, clipuri mai mult sau mai puțin amuzante. Fă click pe poze și optează pentru niciodată, în loc de Wi-Fi și date celulare, cum este implicit. În cazul clipurilor audio, repetă pașii de mai sus. La fel și cu Clipuri video sau Documente. Modificările intră în vigoare în timp real.

Apropo, ca un detaliu din alt spectru, dacă vrei ca imaginile și clipurile video pe care le trimiți să fie de rezoluție mai mare, să fie văzute la o calitate mai bună de către destinatar, în același meniu descris mai sus, intră la Calitatea fișierelor media încărcare și optează pentru Calitate maximă.