Dacia Spring inovează gama de autoturisme lansată de pe platformele constructorului de la Mioveni. Prima Dacie 100% electrică încheie o eră a automobilismului și deschide o alta, a viitorului mobilității, la care bunicii noștri care conduceau autoturismul probabil că nu s-ar fi gândit vreodată.

Dacia a evoluat, sub aripa Renault, care, probabil, a salvat brandul de la ceea ce pare a fi un destin tragic implacabil pentru toate mărcile dezvoltate cândva în această țară.

Spring e tipul acela de mașină care va avea un impact imens în piață. Pe de o parte, firmele de transport și livrat pot trece la un automobil electric și, per flotă, reduc costurile. Totodată, impactul asupra aerului din orașe va fi considerabil pe măsură ce sunt reduse sursele zilnice de poluare, cum ar fi mașinile din transporturi.

Ce țintesc Dacia și Renault e o piață imensă. Care poate nu pare mare acum, dar estimarea e că industria auto electrică va avea o valoare de peste 802 miliarde dolari în 2027. E o creștere imensă de la circa 162 miliarde dolari în 2019.

Cu o mașină electrică ieftină, Dacia poate câștiga atât transportatorii și livratorii, cât și clienții obișnuiți care merg puțin cu mașina și în general pe drumuri predefinite. Așa că ia să vezi cum a apărut mașina electrică Spring.

Dacia ține pasul cu exigențele globale în materie de poluare și mobilitate verde

Dacia a fost, fără doar și poate, salvată de francezi, iar noi asistăm astăzi la o ascensiune a brandului pe o treaptă superioară a mobilității. Cea ecologică, verde, prietenoasă cu mediul înconjurător, sustenabilă și care se aliniază celor mai recente standarde în materie de poluare.

Dacia Spring, prima Dacie 100% electrică nu a luat însă naștere peste noapte. Să cunoaștem evoluția și istoria brandului din ultimii ani care fac astăzi posibilă performanța remarcabilă a producătorului de la Mioveni.

Sfârșitul anilor 2000 s-au caracterizat printr-o sete de SUV-uri

„Atunci, populația era în căutarea unor SUV-uri compacte și mari. Între timp, preferințele s-au schimbat, iar SUV-urile mici, cele de segment B, au devenit principalul punct de atracție”, scrie Autocritica.ro.

Schimbarea nu s-a produs rapid, iar constructorii au intuit acest lucru. Așa se face că, imediat după 2010, pe piața europeană au început să apară din ce în ce mai multe SUV-uri mici. Astăzi, segmentul numără peste 30 de modele.

Tot atunci s-a născut și ideea unor SUV-uri de clasă mini (segment A), însă poligonul de testare nu avea să fie cel european. În cazul Grupului Renault, familia sub care activează astăzi Dacia, publicul căruia voia să-i testeze gusturile în materie de SUV-uri de oraș a fost cel din India.

Kwid Concept, Renault K-ZE, frații mai mari ai Dacia Spring

Așa a apărut Kwid Concept, prezentat în cadrul Salonului Auto de la New Delhi din 2014.

„Deși conceptul a fost echipat cu un motor pe benzină de 1.2 litri și o transmisie automată cu dublu ambreiaj, oficialii Renault au declarat că prototipul fusese pregătit și pentru electrificare: în spatele logo-ului Renault se află mufă pentru încărcarea unor posibile baterii”, arată sursa citată.

Un an mai târziu, Renault a lansat modelul de serie Renault Kwid, tot în India. Următorul pas a fost Renault K-ZE, urmat de prima Dacie electrică, Dacia Spring.

Spring este „primul model electric al constructorului român reprezintă o definiție a globalizării. Chiar dacă va fi comercializat în Europa sub sigla Dacia, Spring va fi produs în China, are la bază platforma Grupului Renault și își are originile într-un model gândit inițial pentru piața din India”, arată sursa citată.

Pentru început, modelul va fi disponibil companiilor de car-sharing, iar mai apoi va intra și în posesia clienților individuali. Din 20 martie, Dacia va deschide precomenzile online, cu un preț de pornire de 16.800 de euro.