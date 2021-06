Se dau gratis la Digi | RCS RDS acum: telefoane pe care nu plătești nimic. În ce condiții le iei?

Cei de la Digi | RCS RDS vin cu oferte de nerefuzat la telefoane în această perioadă. Iată ce trebuie să știi pentru a nu rata nimic.

Digi a lansat mai multe campanii prin care caută să-și fidelizeze clienții, dar vine frecvent și cu oferte de nerefuzat. Se întâmplă și în această perioadă, când poți să-ți iei telefoane pe care nu plătești nimic. Avansul e zero, susține compania.

Promoțiile și reducerile se găsesc pe site-ul Digi. Noi ți-am pregătit câteva dintre cele mai atractive oferte, pe care n-ar trebui să le ratezi.

Telefoane gratis la Digi | RCS RDS

Unul dintre telefoanele pe care le poți cumpăra de la Digi cu avans zero este Motorola G50. E echipat cu tehnologia 5G, e Dual Sim și are un ecran LCD de 6,5 inci. Rulează Android, are o memorie RAM de 4 GB și o memorie internă de 64 GB. Bateria e de 5000 mAh. Îl găsești la o ofertă incredibilă AICI.

Dacă vrei să te orientezi spre alt producător, dar nu vrei să plătești nimic pe telefonul nou achiziționat, atunci poți alege acest model Xiaomi Note. Vine, de asemenea, cu tehnologia 5G, iar rezoluția ecranului e 1080 x 2340. Pe partea de fotografie stă extrem de bine: are nu mai puțin de trei camere: 48MP Wide(F1.8)+ 2MP Depth (F2.4)+ 2MP Macro (F2.4) , Frontala 13MP (F2.3). Oferta o găsești AICI.

Un alt telefon pe care-l poți lua de la Digi în această perioadă cu 0 lei este modelul Oppo A53, varianta Black. E Dual Sim, are un ecran de 6,5 inci, rulează Android, are o memorie RAM de 4 GB și o memorie internă de 64 GB. Vine echipat tot cu trei camere: 13 MP + 2MP Macro + 2MP Depth , Frontala 16MP. Oferta e de găsit AICI.

Digi e o companie prezentă pe mai multe piețe din Europa, inclusiv România. Rezultatele financiare comunicat la finalul trimestrului încheiat la 31 martie 2021 arată o creștere susținută. A bifat un plus de 8,6% la capitolul venituri, până la 340,2 milioane de euro și creșterea cu 13% a unităților generatoare de venit (RGU), până la 18,7 milioane.

De asemenea, Digi anunța o performanță generală susținută și EBITDA ajustată de 122,5 milioane euro.