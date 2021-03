Se dau gratis la Digi acum: telefoane bune pe care nu plătești nimic. În ce condiții le iei?

Dacă voiai un telefon nou, dar nu aveai bani de unul, poți alege ceva din oferta Digi | RCS-RDS. E vorba de câteva modele bune și cu o ofertă imbatabilă.

În ultimii ani, Digi a avut mare succes cu portarea. În 2021, continuă seria de reduceri dedicată noilor abonați care renunță la alți operatori. Astfel, are în derulare campania „Cel mai tare în portare”.

Propunerea sună așa: „Vino cu numărul tău de mobil în rețeaua Digi și te bucuri de net 4G nelimitat, minute și SMS-uri la fel, cu abonamentul Optim Nelimitat. Totul pentru 2.5 Euro/ lună (TVA inclus), timp de 6 luni. În plus, tu decizi cum îți convine: fie portezi o cartelă prepay, fie un abonament din altă rețea”. După cele șase luni ai de plătit 5 euro pe lună pentru același abonament.

Telefoanele pe care Digi le dă gratis la portare

În cazul Nokia 2.4, Digi îl dă gratis dacă portezi un abonament și alegi un Optim Nelimitat. Ai doar 45 de lei rata lunară pentru telefon. Acesta are ecran de 6,5 inci HD, 2 GB memorie RAM, 32 GB spatiu de stocare și o baterie de 4.500 mAh.

Dacă portezi un număr prepaid, plătești 109 lei avans și 36 de lei rata lunară.

Digi listează Xiaomi Redmi 9 cu zero lei avans și 49 de lei rata lunară, dacă vii de la abonament. Telefonul are ecran de 6,53 inci Full HD+, 3 GB memorie RAm, 32 GB spatiu de stocare și bateria este de 5.020 mAh.

Pentru prepaid portat în rețea, tot pentru Optim Nelimitat, dai 119 lei avans și rata lunară e de 40 lei.

Pe de altă parte, dacă vrei un Motorola, modelul E7 Plus costă 49 de lei pe lună, dacă vii de la abonament. Dacă vii de la prepaid, Digi îl are listat cu 119 lei avans și 40 lei pe lună. Telefonul are ecran de 6,5 inci HD, 4 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare, iar bateria e de 5.000 mAh.

Dintre toate, cea mai bună alegere ar fi Xiaomi. Ai însă toate detaliile despre campanie aici.