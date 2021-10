Se dau bani pentru românii care vor să fie pe cont propriu: lista condițiilor necesare

Românii care vor să se evolueze pe cont propriu și care dețin start-up-uri ce dezvoltă tehnologii de sustenabilitate, au o șansă unică de a face rost de finanțare.

Start-up-urile tech de la noi din țară, axate pe tehnologii de sustenabilitate, din diferse domenii de activitate, sunt invitate să se înscrie la Sustainability – Copenhagen.

Este vorba despre un accelerator de afaceri european, unde pot câștiga finanțare, dar și mentorat, pentru ideea lor de business, pentru ca aceasta să poată fi dezvoltată mai departe.

Start-up-urile pot beneficia de până la 80.000 de euro fiecare, sprijinul oferit fiind atât în bani, cât și în mentorat, transmit organizatorii acceleratorului de afaceri.

„De-a lungul programului, există cinci domenii principale pe care lucrăm pentru a vă ajuta să vă construiți și să vă dezvoltați start-up-ul: construirea companiei, vânzări și marketing, strângere de fonduri și pitching, construirea produselor și modelarea Impact Business.

Munca în aceste domenii are loc printr-o colaborare intensă cu aproape 100 de mentori la ateliere, sesiuni individuale și săptămâni sprint, precum și printr-un timp dedicat de implementare pe tot parcursul programului”, au mai transmis responsabilii cu acest program.

Dacă te interesează această oportunitate și vrei să iei parte la ea, te poți înscrie AICI. Atenție, însă, trebuie să te grăbești, deoarece termenul limită este 8 decembrie 2021.

„Avem o rețea profundă de peste 250 de mentori care sunt experți în domeniile lor sau fondatori de startup-uri. Iată câteva exemple: Niko Lindholm – Director de program la EduSpaze Accelerator, Mateusz Kozłowski Partener la Techni Ventures și președinte la Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools, Katrin Kiviselg – Coach de vânzări B2B, partener în grupul de consultanță Northstar, Pedro Lima – Membru al Consiliului de Administrație și CEO la GLSMED, companie de logistică centralizată din Luz Saúde (Portugalia), Calum Cameron – Creierul din spatele primului hackathon Hack the Crisis, Ginny Radmall – Pitch coach, Director la The Ivy Way, Marko Russiver – Designer, fondator de startup-uri, cofondator al Guaana”, transmit organziatorii.