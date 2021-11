Se dau bani de la stat pentru acești români: cum obții până la 25.000 de euro, cum îi poți folosi

Statul român vrea să ajute tinerii români să iasă din sărăcie și să-și deschidă o afacere. În acest scop, se dau până la 25.000 de euro, iar condițiile sunt departe de a fi cele mai stricte. Mai important este ce faci cu banii.

În România, se ia în calcul foarte în serios situația tinerilor din categoria NEET (Not in Employment, Education or Training). Această abreviere face referire la tinerii între 16 și 29 de ani care nu mai urmează studiile unei școli, dar nici nu lucrează sau fac un training nicăieri. Conform unui anunț din partea Ministerului Investițiilor, cei până la 25.000 de euro se dau persoanelor care se încadrează în particularitățile de mai sus din sud-vest, sud-est, centrul țării sau sudul Munteniei.

Se dau bani de la stat tinerilor români

Conform datelor publicate pe site-ul ministerului, până pe 31 decembrie 2021, este deschis un apel de proiecte cu fonduri destinate consilierii, formării, găsirii unui loc de muncă, dar și pentru finanțarea unor noi afaceri gândite de tinerii români.

Finanțarea se va face în două etape. În prima parte, terții responsabili de distribuția fondurilor depun proiecte la stat pentru a obține finanțare. În a doua etapă, ulterior obținerii finanțării, terții vor pune fondurile la dispoziție tinerilor vizați în mod efectiv de această inițiativă. Fiecare tânăr șomer va putea primi până la 25.000 de euro, iar dacă estimările autorităților sunt corecte, ar putea duce la deschiderea a aproximativ 800 de afaceri noi. Organizațiile care vor ghida întregul proces sunt ONG-uri, furnizori de formare profesională, sindicate, patronate sau asociații de întreprinderi.

Pe lângă vârstă, un alt criteriu de eligibilitate pentru tinerii români este să figureze ca șomeri în evidențele agențiilor de muncă, la ANOFM. Domiciliul în regiunile de sud-vest, sud-est, centrul țării și sudul Munteniei este, de asemenea, important. Nu în ultimul rând, afacerile nou-înființate vor trebui să aibă sediul social într-una dintre regiunile amintite, indiferent dacă se realizează în mediul rural sau urban.