Se dau bani de la stat: Cum poți obține fonduri nerambursabile de până la 2 milioane de euro

Fond Innovation Norway vine cu o propunere de nerefuzat pentru IMM-urile și start-up-urile din țara noastră. Acestea pot obține fonduri nerambursabile de până la 2 milioane de euro, în cadrul celor 3 apeluri de propuneri de proiecte deschise de Fond.

Antreprenorii din țara noastră care vor să beneficieze de fonduri trebuie să știe că 15 septembrie, 22 septembrie și 18 noiembrie 2021 sunt termenele limită pentru a depune dosarele de finanțare.

Concret, datorită acestui program, IMM-urile și start-up-urile din țara noastră pot obține între 10.000 euro și 2 milioane euro pe proiect, bani nerambursabili.

SMEs Growth România caută să stimuleze și să dezvolte cooperarea pe termen lung a afacerilor între statele donatoare și România pe baza dezvoltării și inovării afacerilor. Scopul este de a aloca 75 la sută din finanțare întreprinderilor mici și mijlocii. Se va acorda prioritate proiectelor de parteneriat bilateral care oferă valoare adăugată.

Cine va putea beneficia de bani

Potrivit condițiilor de finanțare, vor fi sprijinite financiar proiectele ce vizează dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare, dezvoltarea de produse și servicii „verzi, dezvoltarea și implementarea de „procese de producție mai verzi”.

Domenii de sprijin:

Tehnologii, procese și servicii inovatoare

Dezvoltarea durabilă a afacerilor

Ecologizarea afacerilor și proceselor existente

Dezvoltarea și implementarea de produse și servicii inovatoare.

Programul constă din trei domenii principale:

Inovare în industria verde (cel puțin 50% din finanțare va fi alocată GII).

Creștere albastră

TIC.

Pentru a crește șansele de finanțare, firmele trebuie să aplice alături de entități din Norvegia, Islanda sau Liechenstein.

SMEs Growth România este un program de dezvoltare a afacerilor care vizează creșterea creării de valoare și a creșterii durabile în sectorul de afaceri din România.

Programul face parte din granturile SEE și Norvegia 2014-2021. Granturile SEE și Norvegia vizează să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.

Toate detaliile despre finanțare le vei găsi aici