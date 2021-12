Scumpiri peste scumpiri. Românii își permit să cumpere din ce în ce mai puține alimente

În timp ce salariile și pensiile românilor rămân neschimbate, inflația continuă să facă ravagii.

Scumpirile au bătut record după record în ultima perioadă, iar analiștii economici sunt de părere că va trebui să ne obișnuim cu acest fenomen neplăcut pentru buzunarele noastre.

Din nefericire, nu asistam doar la scumpiri de facturi la energie electrică și gaze naturale. Avem parte de majorări de prețuri și în industria alimentară.

Puterea noastră de cumpărare este tot mai mică

Această inflație galopantă macină, deci, puterea de cumpărare a românilor, care își aprovizionează coșul alimentar cu tot mai puține produse.

Alimentele vegetale, de exemplu, reprezintă una dintre categoriile puternic afectate de valul de scumpiri.

Doar analizând cifrele exacte ne putem forma o idee asupra dimensiunilor acestui fenomen. Concret, în luna octombrie a acestui an, românii au cheltuit cu 19% mai mult pe același coș cu legume decât cu un an în urmă.

Conform ultimului raport pe această temă realizat de Institutul Național de Statistică, vârfuri s-au mai înregistrat în lunile mai ( plus 13,59% vs mai 2020), februarie (13,3% vs februarie 2020), ianuarie ( plus 12,6% vs ianuarie 2020) și iunie (plus 10,3% față de iunie 2020).

Analiștii subliniază, în special, evoluția prețurilor la soia cu 54,72%, castraveți de câmp cu 35,72%, cartofi cu 29,48%, floarea-soarelui cu 28,52%, varză de toamnă cu 28,41%, grâu cu 26,74%, porumb boabe pentru consum cu 25,58%, orz și orzoaică cu 18,03%, morcovi cu 5,19%, fasole boabe cu 3,33%, ceapă uscată cu 0,58%. Mai mult decât atât, după cum reiese din aceeași analiză, preţurile produselor animale au crescut cu 6,79%.

Totuși, în raport sunt specificate și câteva produse al căror preț a scăzut. Potrivit datelor INS, scăderi ale preţurilor au fost la tomate de câmp (-8,33%), ardei gogoşar (-5,28%), mere de masă (-4,99%), struguri de masă (-3,16%), ardei gras (-1,95%), pere de masă (-1,22%). Din păcate, unii analiști economici sunt de părere că vom scăpa de inflație de-abia în anul 2024.

În afara UE, campioana inflației din Europa este Turcia cu 21,31%, urmată de Moldova cu 12,44%, Belarus și Ucraina cu 10,3%. La nivel mondial, campioană la inflație este Venezuela cu o rată impresionantă de 1575%, urmată de Sudan cu 351% și Liban cu 174%.