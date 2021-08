Schimbări masive anunțate de Xiaomi: ce se întâmplă cu brandul chinezesc

Lumea tehnologiei este în continuă schimbare și transfomare. Xiaomi nu face rabat de la aceste adevăruri și anunță schimbări în ceea ce privește anumite branduri.

Înainte de toate trebuie să ma raportez la ce înseamnă, de fapt, Xiaomi. Acesta este cel mai bine vândut brand de telefoane mobile la nivel global. Totul a început prin detronarea Samsung pe piața europeană, unde a devenit cel mai bine vândut brand de telefoane din al doilea trimestru din 2021. Acum, au realizat ceva ce nimeni nu ar fi crezut posibil acum câțiva ani, să devină cel mai puternic brand de telefoane mobile global. De reținut că a reușit această performanță fără să aibă o amprentă puternică pe piața nord-americană, în special în SUA.

Dar schimbările nu se opresc aici și Xiaomi nu are niciun motiv să nu valorifice acest nou statut. Modul în care compania alege să își dezvolte brandul poate părea la început un pic bizar, dar dacă ne uităm și la alte companii, cum ar fi Apple sau Google, vom vedea că nu e nimic anormal, ba chiar acesta pare să fie trendul.

Adio dar rămâi cu Mi(ne)

O dată cu trimestrul trei din 2021 Xiaomi va renunța la brandul Mi. Acest lucru poate părea ciudat la început, dar în China, țara de baștină a gigantului tehnologic, acest brand nu a existat niciodată. Acum, chinezii își vor denumi telefoanele, doar Xiaomi, așa cum o fac acasă.

Mulți și-au pus întrebări încă de la lansarea telefonului Mix 4 și a tabletei Pad 5, unde a lipsit complet brandul Mi. Iată că la câteva săptămâni de la acea lansare este dat și un comunicat din partea companiei:

„Schimbarea va unifica prezența noastră globală a mărcii și va reduce decalajul de percepție dintre marcă și produsele sale. Această modificare poate dura ceva timp pentru a intra în vigoare în toate regiunile. Odată cu introducerea noii identități de marcă, două serii de produse distincte vor sta sub marca părinte. Produsele Xiaomi reprezintă vârful tehnologiei și oferă o experiență premium. Produsele Redmi aduc o mare inovație la un preț mai accesibil și se adresează unui public mai tânăr. Această diferențiere se reflectă, de asemenea, în logo-urile noastre actualizate, cu ambele logo-uri Xiaomi și Redmi sub sigla mărcii părinte. Convenția de denumire a seriei de produse – Xiaomi și Redmi – va fi, de asemenea, aplicată ecosistemului și produselor IoT (Internet of Things – internetul lucrurilor) în timp”.

Mai mult, de acum magazinele fizice cunoscute până acum ca Mi Stores își vor schimba denumirea în Xiaomi Stores, a declarat managerul general Xiaomi pe Europa, Andrzej Gladki.