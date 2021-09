Schimbarea WhatsApp care te va ajuta să te ascunzi mai bine: transformarea pe care nu te-ai fi așteptat să o vezi

WhatsApp trece prin transformări importante de funcționalitate la fiecare câteva săptămâni. Cea mai recentă tocmai a ajuns online și, deși este disponibilă doar în beta, ar trebui să nu dureze foarte mult până va ajunge la marea masă a utilizatorilor.

Foarte mulți utilizatori au o problemă cu WhatsApp, din cauza modului în care a tratat securitatea datelor utilizatorilor. Acum, compania deținută de Facebook încearcă să-și spele păcatele și să introducă o serie de opțiuni care să te facă mai confortabil cu WhatsApp. Vrea să facă o treabă mai bună în a preveni migrarea utilizatorilor către Telegram și Signal.

WhatsApp pune accent pe intimitatea ta

În urmă cu câțiva ani, WhatsApp a introdus un mecanism prin care puteai modifica cine îți vede fotografia de profil, secțiunea About (Despre) și, cel mai important, când ai fost ultima oară online (Last Seen). Acele informații putea fi accesibile pentru toată lumea – Everyone, contactele din agendă – My Contacts sau nimeni – Nobody.

Opțiunile erau rezonabile, dar ar fi fost drăguț să ai un pic mai multă flexibilitate. Exact această problemă o adresează o nouă versiune beta de WhatsApp pe care au avut ocazia să o experimenteze cei de la WaBetaInfo. După cum se poate vedea și în captura de mai jos, pe lângă opțiunile menționate mai sus, acum există o variantă suplimentară intitulată My Contacts Except (Contactele mele cu excepția…). Accesezi acel meniu și vei putea defini cu precizie elevețiană care dintre contactele tale îți dorești să nu poată afla vreodată când ai fost online.

Momentan, noua funcție a fost introdusă în versiunea beta de WhatsApp pentru iPhone, dar ar trebui să nu dureze foarte mult până când va ajunge atât pe iOS, cât și pe Android. De asemenea, este important de reținut că restricția se va aplica atât fotografia de profil, cât și la informațiile completate în ecranul de About (Despre). În mod previzibil, dacă cineva nu-ți poate vedea acele informații, nici tu nu i le poți vedea lui.