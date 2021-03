Schimbarea majoră pregătită de WhatsApp pentru mesajele tale. Opțiunea încă e ținută „la secret”

WhatsApp lucrează la o opțiune care vizează direct mesajele tale. Doar că încă nu e clar cum o va implementa, pentru că deja a trecut prin trei faze.

La nivel global, WhatsApp are circa două miliarde de utilizatori activi. Orice schimbare făcută în platformă înseamnă că, dacă apare o problemă, are impact major. Tocmai de aceea opțiunile sunt testate destul de mult înainte de lansare.

În februarie, se discuta despre o opțiune de Read Later pentru WhatsApp. Așa cum îi zicea numele, citești mai târziu tot ce primești de la un contact. Ar fi intrat aici și apelurile. E, totodată, un fel de do not disturb, așa că va fi interesant de văzut cum o implementează aplicația.

Între timp, WABetaInfo notează că nu va fi vorba de Vacation Mode (cum a apărut prima dată opțiunea) sau Read Later. În schimb, ar avea numele Archived Chats. Și e, și nu e chiar o arhivă clasică.

De ce ai avea nevoie pe WhatsApp de-o arhivă de tipul acesta?

Ideea opțiunii e să ai acolo acele chaturi pe care nu le vrei active. Toate notificările sunt oprite, așa că mesajele doar sunt înregistrate, dar tu nu ești deranjat – de unde și denumirea Vacation Mode în primă fază. Sau Read Later în faza a doua.

„Ca să limiteze întreruperile, chaturile arhivate sunt puse pe mute și rămân așa chiar și când primești mesaje noi. Poți modifica opțiunea din setări.”

WhatsApp

Totodată, din screenshoturile obținute până acum, odată ce-ai trecut un chat în Archived Chats, acesta apare deasupra tuturor mesajelor.

Și, după cum se vede în imaginea de mai sus, dacă primești mesaj acesta va fi marcat printr-un indicator în dreapta. Asemenea, dacă ești citat într-un chat.

Posibil să vedem opțiunea lansată până în vară. În orice caz, cea mai importantă noutate pentru platformă a fost introducerea apelurilor vocale și video pe desktop. A fost introdusă în 2021.