Schimbări fără precedent la WhatsApp: se întâmplă pentru toți românii și nu numai

După scandalul din ianuarie, care a zdruncinat serios încrederea în WhatsApp, aplicația urmează să treacă prin niște schimbări semnificative și să îți crească dependența de ea.

WhatsApp are peste două miliarde de utilizatori activi pe telefon. Doar că pe desktop nu prea înseamnă mare lucru. Prin web nu e chiar cea mai importantă aplicație. Totuși, acest lucru s-ar putea schimba în 2021, iar aplicația ar ajunge să ia din piața Zoom, Skype sau chiar Google Meet.

Ce se așteaptă de la WhatsApp e să lanseze opțiunea de apel video și audio pentru versiunea de web. În prezent, nu poți iniția o videoconferință decât prin Facebook Messenger Rooms. Astfel, când va face această mutare, WhatsApp devine o alternativă și la Zoom, dar și la Facetime de la Apple.

O altă opțiune e cea de-a tăia sunetul unui video. De ce ai face asta? Poate pentru că ce-i pe fundal nu contează, poate pentru că partea audio nu ar trebui să fie auzită de cealaltă persoană. Utilizatorii de WhatsApp beta, versiunea 2.21.3.13, ar trebui să primească o funcție de dezactivare a fundalului audio pentru video înainte de distribuirea acestuia. Opțiunea vine sub forma unei pictograme de volum în meniul de editare a videoului.

Pui mesajele în așteptare pe WhatsApp

BGR notează că o altă opțiune interesantă pentru WhatsApp e Read Later. Așa cum îi zice numele, citești mai târziu tot ce primești de la un contact. Intră aici și apelurile. E, totodată, un fel de do not disturb, așa că va fi interesant de văzut cum o implementează aplicația.

Nu în ultimul rând, în 2021, aplicația ar putea primi opțiunea de-a funcționa pe mai multe dispozitive în același timp. În prezent, ai contul pe un telefon, iar pe web (desktop sau tabletă) poți avea un al doilea dispozitiv. Ideea acestei opțiuni e de-a folosi același cont pe mai multe dispozitive, cum se întâmplă cu Messenger.