Schimbare importantă la Spotify: ce legătură are cu celebra cântăreață Adele

Adele a convins Spotify să elimine butonul shuffle, ca piesele să fie redate în ordinea dorită de artist.

Așadar, cântăreaţa engleză Adele a convins Spotify să elimine butonul shuffle ca opţiune implicită în paginile albumelor, astfel ca piesele să fie redate în ordinea dorită de artist.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021